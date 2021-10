L’apparence de Kate Middleton mise en évidence par l’hôte de GMB – « Si mince ! » | Royale | Nouvelles

Dimanche, le duc et la duchesse de Cambridge ont assisté aux premiers Earthshot Awards à Londres. Ils étaient les invités d’honneur de l’Alexandra Palace et ont foulé le tapis vert avant d’assister à la remise des prix.

Lors de l’événement, Kate portait une robe Alexander McQueen recyclée associée à une ceinture Jenny Packham scintillante.

Après avoir discuté de la fondation du prince William, Richard a souligné le poids de Kate plutôt que de commenter le million de livres sterling qu’ils ont attribué aux gagnants.

Richard Madeley a parlé à Susanna Reid dans Good Morning Britain de l’apparence de Kate et a déclaré à propos de la duchesse: « Elle est si mince, n’est-ce pas, Kate. »

Mme Reid, ne s’attendant pas à ces commentaires, a répondu: « Elle l’est, n’est-ce pas? »

Madeley a répondu: « Taille minuscule et minuscule. »

Reid a ajouté maladroitement: « Elle a l’air absolument géniale. »

Richard Madeley présente Good Morning Britain avec Susanna Reid pour le mois prochain.

Il est pressenti pour participer au prochain I’m A Celebrity Get Me Out Of Here de cette année.

LIRE LA SUITE: Meghan Markle incluse dans les cours de «privilège blanc» à l’école privée

« Mais pendant trop longtemps, nous avons négligé nos espaces sauvages et maintenant nous sommes confrontés à un certain nombre de points de non-retour. »