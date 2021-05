HollywoodLife a certainement remué le pot quand il a divulgué les photos avec une légende affirmant qu’elle est «l’image crachée» de Lucille Ball. Encore une fois, cette photo de plateau n’est pas une image officielle de Being the Ricardos, et nous ne savons pas encore à quoi ressemblera Nicole Kidman dans le produit fini. Mais d’après ce qui a été vu jusqu’à présent, les fans sont mécontents, l’un d’entre eux se moquant encore plus de ce tweet: