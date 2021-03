Cardi B a interprété «WAP» pendant les Grammys 2021, déclenchant une énorme controverse et des réactions négatives.

La rappeuse a applaudi ses critiques sur Instagram en disant: «Je ne fais pas de musique pour les enfants; Je fais de la musique pour adultes. Les parents sont responsables de ce que leurs enfants écoutent ou voient. » L’apparition de la chanson a attiré les critiques de cercles plus conservateurs. C’est en dépit du fait que la version diffusée a été éditée et censurée pour être presque méconnaissable.

La chanson a suffisamment agacé le commentateur conservateur Candace Owens pour apparaître sur Fox News. Elle a déclaré que la performance contribuait à «un affaiblissement de la société américaine». En réponse à l’interview sur Tucker Carlson, Cardi B a tweeté: «Yayy! Nous avons fait des gars de Fox News!

«En fait, je vais juste remercier Candy. Elle a mis ma performance sur Fox News, en lui donnant plus de vues qui ont augmenté les vues sur YouTube et comptent pour mes flux et mes ventes », a tweeté le rappeur à propos de la controverse fabriquée. Après qu’Owens a repéré les commentaires de Cardi B sur Twitter, elle a décidé de riposter.

Maintenant, les deux se bousculent sur Twitter et menacent de se poursuivre en justice. Candace a menacé de poursuivre Cardi B pour avoir publié un tweet Photoshopped dans lequel Candace écrit que son mari l’a trompée avec son frère. Cardi B affirme que le tweet n’est pas photoshoppé, et Candace dit qu’elle poursuivra «à 100%» Cardi B pour ce qu’elle considérait comme une calomnie.

Candace Owens et Cardi B ont continué à échanger des barbes sur Twitter et Instagram. La controverse WAP Grammys a tout déclenché.

Candace a même composé une vidéo de 13 minutes dans laquelle elle annonçait son intention de poursuivre le rappeur en justice. «La performance des Grammy était dégénérée. De plus, elle est sur le point d’être poursuivie pour avoir menti publiquement sur ma famille, alors restez à l’écoute car je lui déchire légalement un nouveau WAP », a écrit Owens sous la vidéo.

«Je vais poursuivre Candy pour avoir prétendu que j’avais photoshoppé un tweet dont des dizaines d’articles avaient été rapportés en novembre 2016. D’abord, elle a affirmé que mon équipe et moi l’avions photoshoppé maintenant, c’était un faux tweet. Laquelle est-ce? Tout le monde est libre d’accéder à Google », a tweeté Cardi B.

« Ne mentionnez pas mon nom si vous ne pouvez pas supporter la chaleur, » rétorqua Cardi B. Alors, à quel point l’apparition du WAP a-t-elle été controversée aux Grammys 2021? Selon WFFA Dallas, la FCC a reçu environ 80 plaintes de téléspectateurs qui pensaient que c’était obscène. Un spectateur du Colorado a déclaré qu’il avait l’impression de «danser dans un club de strip-tease».

«Maintenant, vous bipez avec un bip, un bip», la performance WAP diffusée sonnait comme à la télévision. Cardi B dit que les Grammys sont classés PG, ce qui signifie «Parental Guidance». Comme le dit une personne: «Si vous autorisez vos enfants à écouter le WAP, c’est de votre faute, pas de celle de Cardi. Soyez le modèle de votre propre enfant », déclare une personne qui répond à la controverse.