L’apparition de “Celebrity Family Feud” de Dee Snider sera diffusée ce week-end

Lors d’un entretien avec SOEUR TORSADÉE bassiste Mark “L’Animal” Mendozal’émission Internet de “22 maintenant”, chanteur Dee Snider discuté de sa prochaine apparition sur “Querelle de famille de célébrités”. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « Ma famille et moi — tout le Snider ‘Grandir tordu’ clan – sont sur « Queerelle de famille de célébrités ». Et notre épisode est diffusé le 20 juin sur abc à 8 heures [p.m.] sur la côte est. Et nous nous sommes heurtés Terry Bradshaw et sa famille. Et je dirai juste que nous avons botté le cul et que nous avons représenté.

« Maintenant, il s’est avéré que nous étions la première famille rock à être dans la série », le SOEUR TORSADÉE le chanteur a continué. “Ils ont eu du hip-hop, ils ont eu de la pop – ils n’ont jamais eu de famille rock and roll dans la série.

“Je me souviens que nous étions en quelque sorte en train de débattre, comme si nous entrions et traitions cela comme si c’était une blague – vous voyez ce que je veux dire ?!” Dee ajoutée. “Juste comme une grosse gaffe – ou est-ce que nous le prenons au sérieux. Et ils s’attendent à ce que nous soyons une blague. Nous voulions donc y aller et chercher l’or. pour dire qu’on s’est fait botter le cul. Ça, je peux le dire.”

Diffusé sur le abc réseau de télévision, “Querelle de famille de célébrités” est animé par un humoriste, acteur, auteur et Prix ​​Emmy gagnant Steve Harvey. Il présente des célébrités, ainsi que des membres de leur famille immédiate ou de leurs familles de télévision élargies, s’affrontant dans un concours pour nommer les réponses les plus populaires aux questions de type sondage posées à 100 personnes pour avoir une chance de gagner de l’argent pour un organisme de bienfaisance de leur choix.

Selon Buzzer Blog, saison sept de “Querelle de famille de célébrités” a été filmé plus tôt cette année sous les restrictions COVID-19.

NFL Temple de la renommée Terry Bradshaw était le quart-arrière du Steelers de Pittsburgh de 1970 à 1983. Pendant ce temps, il a remporté quatre Super Bowls, et a été nommé super Bowl MVP deux fois. Depuis 1994, Bradshaw a été analyste sportif à la télévision et co-animateur de “Fox NFL dimanche”.

Snider a déjà joué dans plusieurs émissions de télé-réalité, y compris “L’apprenti célébrité”, “Pays disparu” avec Jean Riche, MTV‘s “Rock le berceau” avec son fils Jesse, et “Grandir tordu”, un A&E série mettant en vedette l’ensemble Snider famille et leur mode de vie à Long Island. Il est également un hôte fréquent sur Réseaux MTV, et sa propre émission de radio de longue date diffusée à l’échelle nationale, “La maison des cheveux”, est diffusé sur plus de 200 stations en Amérique du Nord.



