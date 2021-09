L’apparition de Don Jr. sur Hannity suscite Twitter parce que Junior n’a pas l’air bien ⋆ 10z viral

Ce site a mis en garde à maintes reprises que les images fixes peuvent être extrêmement trompeuses. Ce n’est pas un grand secret, nous avons tous pris des photos où nous pensons « ewww », et nous les supprimons rapidement. Mais certaines photos fixes, en particulier celles tirées d’interviews, où l’arrière-plan ne change pas, peuvent être un peu plus difficiles à rejeter lorsque le problème est très évident.

Ce soir, Junior avait un problème très évident. La plupart des gens gardent les yeux au moins à moitié ouverts pendant les entretiens. Junior n’a pas pu s’approcher… pour une raison quelconque.

De toute évidence, tout le monde a entendu les rumeurs, et il est important de noter qu’il n’y a jamais eu de preuves concrètes ou d’admission que Junior a un problème de dr*g. Mais il y a suffisamment de vidéos construites au fil des ans pour que beaucoup sur le net en soient convaincus, surtout des nuits comme ce soir, avec l’interview de Junior sur Hannity*.

* Pouvons-nous demander ce que Junior doit apporter aux discussions politiques nationales ? Parce que Hannity parlait de relations internationales avec Junior ce soir et nous ne savons pas où Junior a acquis une quelconque expérience dans la diplomatie chinoise.

Indépendamment:

pic.twitter.com/lYIpqkzKYW – Acyn (@Acyn) 30 septembre 2021

Oui. C’est un peu plus difficile à rejeter facilement comme « juste une mauvaise image ». Twitter l’a trouvé assez instructif. Ci-dessous, nous avons une réponse très typique, que ce site n’adopte pas comme un fait, mais publie comme “le type de réponses” qui sont toujours là :

Encombré par toute la coke, alors maintenant il essaie de respirer par les paupières. – Duke of Phale est à la recherche de MORE COWBELL (@Duke_of_Phale) 30 septembre 2021

Sur ce site, nous ne méprisons jamais, jamais, les personnes souffrant de dépendance. Dans la mesure où Junior pourrait avoir un problème, tout ce que nous pouvons dire est ce que nous disons à tout le monde, veuillez obtenir de l’aide.

Je suis honnêtement surpris qu’il n’ait pas encore fait l’OD. – je suis un robot (@ilovefenchfrys) 30 septembre 2021

Qu’est-ce qui ne va pas avec ce mec ? Pourquoi pense-t-il qu’il est acceptable de passer à la télévision en tant que cerf-volant ? Il devrait très bien savoir que nous allons nous occuper de son cas d’être défoncé tout le temps Ce mec a besoin d’aide immédiatement – Michelle Baker (@MichelleRBaker3) 30 septembre 2021

Il semble bien que oui.

Ok, concours de légende !!

Que dit Jr sur cette photo ? ??

Et/ou- sur quoi est-il ? (Aussi, putain de merde lol). https://t.co/ui7Xb09oym – Jo (@JoJoFromJerz) 30 septembre 2021

Mec, ce mec est encaissé. https://t.co/xp6EyZ1KW1 — JBMaskUp ! (@jbMaskUp) 30 septembre 2021

Si cela ne s’est produit qu’une ou deux fois, on pourrait l’écrire comme… cela arrive souvent. Nous espérons sincèrement qu’il obtiendra de l’aide. Exactement personne ne gagne s’il lui arrivait quelque chose.

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak