L’apparition de Joe Biden à la COP26 déchirée car le président « ne peut pas rester éveillé pour les discours » | Monde | Nouvelles

Le président américain était appelé par son prédécesseur, Donald Trump, « Sleepy Joe » – entre autres noms qu’il utiliserait pour ses ennemis politiques. Des dizaines d’utilisateurs de Twitter ont profité de l’occasion pour critiquer le président, beaucoup utilisant l’insulte de M. Trump.

@PaolettiMichael a tweeté: « Personne n’a dit personne. Je n’ai jamais entendu personne dire cela et c’est Biden qui a fait campagne pour qu’il livrerait ses propos en matière de covid. Il a également dit qu’il ne mandaterait jamais. Il a dû prendre son la sieste de l’après-midi quand il a dit cela. Sleepy Joe est celui que vous soutenez. Intelligent. «

@AbnRgr504 a ajouté: « Sleepy Joe nous embarrasse à nouveau Lors d’une conférence internationale sur le climat d’une importance prétendument supérieure, le président Joe Biden a pensé qu’il ferait une petite sieste. »

Au cours de la campagne électorale présidentielle, M. Biden a publié son dossier médical, qui montrait qu’il était en bonne santé – ce qui a été attribué à sa décision de ne pas fumer ni boire et de s’entraîner au moins cinq jours par semaine, rapporte LBC. Il intervient lors des discussions cruciales de l’ONU sur le climat à Glasgow, au cours desquelles on espère que les dirigeants mondiaux concluront des accords qui maintiendront la hausse de la température mondiale à 1,5 ° C.

Des personnalités, dont Boris Johnson, le prince Charles et David Attenborough, ont tenté de convaincre les pays d’agir.

M. Biden a déclaré dans son discours: « Que ce soit le moment où nous répondons à l’appel de l’histoire, ici à Glasgow. »

Cependant, beaucoup conviennent qu’il est difficile de prendre au sérieux le discours de M. Biden après qu’il dormait pendant que les délégués parlaient et que par conséquent, la Cop26 a fait plus pour détourner la personne moyenne de la cause.

De nombreuses personnes ont conclu que l’événement est une farce en pointant l’hypocrisie des dirigeants mondiaux.

@lukecharles10 a tweeté: « Tous de retour sur les jets privés! Le Gulf Stream de 48 millions de livres sterling de Jeff Bezos mène une ruée d’avions exécutifs hors de la COP26 (tandis que le vol Air Force One de Joe Biden oblige SIX vols commerciaux à brûler du carburant pendant 30 minutes). «

@AM Jacob a ajouté: « La planète survivra – c’est l’humanité qui est en danger. Franchement, si le mieux qu’ils puissent faire est de voler dans des jets privés, d’assister à de grands banquets et de nous expliquer comment nous (pas eux) devons le faire changer, alors ils font partie du problème, pas de la solution. »