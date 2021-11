L’apparition de Meghan Markle et du prince Harry sur le tapis rouge « envoie des messages contradictoires » | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont quitté leurs fonctions de membres supérieurs de la famille royale l’année dernière et ont depuis déménagé en Californie. À la suite de leur départ du cabinet, le couple a été déchu de son statut royal officiel, y compris les titres militaires honorifiques de Harry.

Mercredi, le couple est sorti devant les caméras lors du gala Salute to Freedom au Intrepid Sea, Air and Space Museum de New York.

Cependant, leur apparence a semé la confusion après que Harry a été vu portant un rack de quatre médailles sur son smoking.

Les règles du palais dictent qu’il peut porter ses médailles, mais il n’est plus autorisé à porter son uniforme militaire de cérémonie après que lui et Meghan se soient retirés de leurs fonctions royales au début de l’année dernière.

Meghan a choisi de porter une robe rouge plongeante Carolina Hererra et des chaussures assorties.

Après l’événement, l’experte en langage corporel Judi James a affirmé que si leurs tenues en disaient beaucoup, leurs mouvements en disaient également long.

Mme James a déclaré au Mirror: « Le langage corporel de Harry et Meghan suggère ici un conflit d’intérêts entre les radieux A-listers du tapis rouge et la famille royale » été là, fait-le, naff-off presse « .

« Après leurs appels sincères cette semaine pour la confidentialité de la presse et les dommages causés par les médias sociaux, ils effectuent leur marche sur le tapis rouge comme des galions jumeaux, tout en élégance droite avec les yeux détournés des caméras et leur concentration sur les personnes qui attendent de les rencontrer. «

Judi a ajouté: « Leur fermoir signature est en place ici, avec la main de Harry sur le dessus et légèrement repoussée comme s’il voulait protéger sa femme.

LIRE LA SUITE: Comment la princesse Charlotte pourrait obtenir un honneur royal rare

« La robe de Meghan est cependant un véritable coup de cœur, avec son décolleté plongeant (avec coquelicot épinglé) et sa traîne super dramatique.

« À la fin de leur apparition, le dos tourné aux caméras, elle semble prendre une pose classique sur le tapis rouge des célébrités lorsqu’elle jette un coup d’œil par-dessus son épaule avec un sourire plutôt complice qui comprend un sourcil levé et des yeux de côté.

« Il y a même un petit creux de l’épaule pour suggérer un moment ludique pour les fans et la presse. »

Elle a déclaré: « Harry est tellement concentré sur ses conversations qu’il semble même marcher sur le train de sa femme et semble imperturbable alors qu’elle lui lance un sourire affectueux et quelques touches de bras pour l’avertir où se termine le tapis et où commence la robe.

A NE PAS MANQUER

Meghan Markle s’excuse auprès de la Cour d’appel pour l’aide au briefing [INSIGHT]

Kate Middleton sera pesée par la reine avant Noël [REVEAL]

Les « gestes cachés » de William au mariage de Harry ont montré « la panique » [COMMENT]

« Harry semble vouloir faire sortir tout le monde du tapis rouge et entrer dans la fonction, en passant en mode direction ou même en mode chien de berger alors qu’il écarte les bras et les mains pour guider tout le monde à l’intérieur avec ce qui ressemble à un air d’impatience.

« Il utilise même une main dans un haussement d’épaules partiel pour montrer à Meghan une Meghan plus optimiste dont ils ont besoin pour entrer. »

L’événement de New York a eu lieu à la veille de la Journée des anciens combattants aux États-Unis et de l’Armistice au Royaume-Uni.

Lors de la cérémonie, Harry et Meghan ont loué la « valeur » des militaires et de leurs familles.

Au cours de l’événement, Harry a présenté les prix Intrepid Valor à cinq militaires, anciens combattants et familles de militaires.

Plus tôt dans la soirée qui a rendu hommage au personnel militaire, un journaliste a demandé à sa femme Meghan si elle était fière de Harry.

La duchesse a répondu: « Je suis toujours fière de lui. »

Le duc de Sussex a également expliqué comment son expérience militaire de plus d’une décennie a façonné la personne qu’il est aujourd’hui.

Lors de son intervention, il a évoqué le « lien spécial » partagé par les communautés des forces armées.

Le duc a également noté qu’il était « merveilleux » d’être à bord du navire de guerre USS Intrepid, après une précédente visite qu’il avait effectuée une décennie plus tôt.