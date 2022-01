L’apparition désordonnée d’Andy Cohen pour le réveillon du Nouvel An sur CNN comprend un tir lors de l’émission  » Loser  » de Ryan Seacrest

Vous pouvez retirer Andy Cohen de Bravo, mais vous ne pouvez pas retirer Bravo d’Andy Cohen. Le magnat de la télé-réalité a co-animé le réveillon du Nouvel An de CNN avec Anderson Cooper ce week-end, où il n’a pas hésité avec ses opinions. Rétrospectivement, les fans sont encore un peu choqués par certains commentaires qu’il a faits à propos de leur concurrent Ryan Seacrest.

« Si vous regardez derrière moi, vous verrez le groupe de perdants de Ryan Seacrest jouer », a déclaré Cohen avec désinvolture à un moment donné de la soirée. « Je suis désolé mais si vous regardez ABC, vous ne regardez rien. » Seacrest a accueilli le spectacle du réveillon du Nouvel An ABC avec des performances de Journey et Ashanti et Ja Rule à Times Square. Non loin de là, Cohen s’est moqué d’eux – en particulier Journey, qui a remplacé plusieurs membres du groupe au fil des ans. Ses remarques ont fait des vagues lorsqu’elles ont été citées sur les réseaux sociaux, et encore plus dans les jours qui ont suivi lorsque ces citations ont recirculé à la lumière du jour.

.@L’incroyable diatribe ivre d’Andy à propos de @BilldeBlasio ! pic.twitter.com/sFUcQUcJNp – Kate Aurthur (@KateAurthur) 1er janvier 2022

« Nous avons été aspergés de confettis du faux Journey sur ABC », a déclaré Cohen, 53 ans, à la caméra. « Si ce n’est pas Steve Perry, ça ne compte pas ! Vous comprenez ? Ce n’est pas Journey ! C’est de la propagande ! C’est de la propagande ! Ce n’est pas Journey ! Ce n’est pas Journey ! Non, ce n’était pas Journey. Steve Perry est Journey. «

Plus tard dans la nuit, Cohen a eu des mots encore plus durs pour le maire de New York, Bill de Blasio. Il a déclaré: « Regarder le maire de Blasio faire sa danse de la victoire après quatre ans du mandat le plus merdique en tant que maire de New York – la seule chose sur laquelle les démocrates et les républicains peuvent s’entendre, c’est à quel point il a été un maire horrible. Alors, sayonara , merde ! ​​2022 ! C’est une nouvelle année parce que devinez quoi ? J’ai le sentiment que je vais me tenir ici l’année prochaine, et vous savez qui je ne vais pas regarder danser alors que la ville se désagrège ? Vous ! «

OMMMMG a fait @andersoncooper juste accidentellement admettre avoir pris un comestible avec @andy avant #CNNNYE hahahaha j’adore ça ! pic.twitter.com/FmGX29Qv62 – David Block (@dave_tvnyc) 1er janvier 2022

Cooper a ri et a essayé de couper Cohen, appelant cela un « coup de gueule », mais Cohen l’a ignoré. Pendant ce temps, les commentateurs ont deviné qu’un ou les deux hommes devaient être ivres, ce que Cohen a semblé confirmer. Dans un tweet le lendemain, il a écrit qu’il était « un peu trop servi hier soir ».

« Andy Cohen qualifiant Ryan Seacrest de perdant pourrait être la chose la plus drôle que j’aie vue à la télévision cette année », a tweeté une personne. Un autre a ajouté: « Andy Cohen a parlé hier soir de dénigrement à propos d’ABC, de Ryan Seacrest et de ‘fake Journey’, c’est à propos de la chose la plus punk rock que CNN ait jamais faite. » Une troisième personne a deviné que tout était intentionnel, écrivant : « CNN a pris la décision il y a longtemps que l’ivresse d’Anderson Cooper, Andy Cohen et Don Lemon était bien plus divertissante pour les gens que Ryan Seacrest et compagnie. »