L’apparition « frêle » de la reine au château de Windsor expliquée par des experts royaux après des inquiétudes | Royale | Nouvelles

La reine a célébré son premier anniversaire sans son mari, le prince Philip, en avril, alors qu’elle avait 95 ans quelques jours seulement après la mort du prince consort. Le couple était marié depuis 73 ans, et le monarque avait précédemment décrit son mari comme sa « force et son séjour ». Les observateurs royaux ont pleuré la reine et ont eu encore plus le cœur brisé lorsque le monarque a dû s’asseoir seul aux funérailles du duc d’Édimbourg en raison des restrictions de Covid.

Elle a repris ses fonctions royales deux semaines et demie après sa mort subite et a été largement saluée pour son stoïcisme.

Plus tôt ce mois-ci, elle a également été vue en train d’accepter une rose rose de Keith Weed, président de la Royal Horticultural Society, qui porte le nom de son mari le jour où il aurait eu 100 ans.

La reine, mécène de la Royal Horticultural Society, a entendu parler de la façon dont la vente de la fleur permettrait de collecter des fonds pour le fonds Living Legacy Fund du duc d’Édimbourg.

Les photographies prises pour marquer l’occasion ont capturé la reine dans une robe à fleurs bleu vif et un cardigan gris avec des lunettes de soleil foncées – mais, lorsqu’elles ont été publiées, les images ont suscité l’inquiétude des commentateurs royaux.

Dans un épisode de Pod Save The Queen, mettant en vedette le rédacteur en chef royal du Daily Mirror, Russell Myers, l’animatrice Ann Gripper a déclaré: “Je pense qu’elle avait l’air beaucoup plus frêle sur ces images en fait.

“En partie parce que ce sont des vêtements d’été et qu’il s’agit de vêtements plus légers, un peu plus fins et plus petits, mais elle avait l’air plus fragile que je me sentais.”

Mais, après avoir fait sensation parmi les observateurs royaux, Mme Gripper a répondu à ses affirmations.

Elle a déclaré: “Je sais que lorsque nous parlions il y a quelques semaines, nous avions vu la reine au château de Windsor, dévoilant la rose pour le prince Philip, et j’étais comme” elle a l’air frêle et âgée sur ces photos “, commente qui a été ramassé en Nouvelle-Zélande.

M. Myers a ri et lui a ensuite conseillé de “faire attention” à ses paroles.

Mais, Mme Gripper a poursuivi: «C’est peut-être la différence entre le fait qu’elle soit à la maison et en dehors des heures de travail, et qu’elle se promène autour du château de Windsor, puis lorsqu’elle était au G7 et à Ascot, vous savez – tout droit, gameface sur, et sur le spectacle.

La reine a certainement été occupée dans les semaines qui ont suivi l’anniversaire de Philip le 20 juin.

Son activité a été une surprise pour de nombreux observateurs royaux.

L’ancien journaliste royal de la BBC, Peter Hunt, a déclaré au New York Times qu’il pensait que la reine “s’effacerait gracieusement” de la vie publique plus tôt cette année.

Il a affirmé : « Covid a aidé dans le sens où il a accéléré ce que toute femme sensée de 95 ans voudrait faire, c’est-à-dire ne pas rester debout toute la journée. »

Après la mort de Philip, une source royale a également affirmé: “De manière typique, la reine a insisté sur le fait qu’elle s’en sort et malgré la suggestion qu’elle s’était préparée pour ce jour à venir, tout le monde est bien conscient qu’il n’y a rien de tel que l’expérience quand elle se présente.”

Pourtant. la reine semble avoir fait face admirablement et a maintenant embrassé ses devoirs royaux de tout cœur.

