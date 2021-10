Un manager connu pour son football offensif qui a conclu un accord verbal avec Tottenham cet été est devenu un « candidat sérieux » pour devenir le prochain patron de Newcastle United, selon un rapport.

Le patron actuel, Steve Bruce, prendra en charge son 1000e match de gestion lorsque Newcastle affrontera Tottenham dimanche. Cependant, de nombreux rapports ont déclaré que malgré une victoire, une défaite ou un match nul, ce sera le dernier acte de Bruce à la barre.

Newcastle a de grandes ambitions de se placer parmi l’élite mondiale après sa prise de contrôle dirigée par les Saoudiens. Alors que les transferts de titres devront attendre jusqu’en janvier, un rendez-vous managérial devrait intervenir la semaine prochaine.

ESPN soutient cette notion, affirmant que Bruce sera en lice pour une indemnisation de 8 millions de livres sterling. Pour le club le plus riche du monde, un chiffre de ce montant est une goutte dans l’océan.

L’attention s’est apparemment déjà tournée vers qui prendra en charge une fois la hache tombée. Mais malgré l’attrait évident de diriger un nouveau projet passionnant et de posséder un énorme coffre de guerre de transfert, plusieurs gestionnaires se sont déjà déclarés hors de cause.

Brendan Rodgers et Rafael Benitez se seraient retirés de la course. Néanmoins, des personnalités comme Steven Gerrard, Frank Lampard, Eddie Howe, Roberto Martinez et Lucien Favre ont été évoquées.

Mais selon ESPN, l’ancien patron de la Roma, Paulo Fonseca, devient un « candidat sérieux » pour le poste.

Fonseca avait été pressenti pour prendre les rênes de Tottenham cet été. Le Telegraph a même insisté sur le fait que l’homme de 48 ans avait conclu un accord de principe avec les Spurs.

L’accord a finalement échoué en raison du mécontentement apparent de Fonseca concernant les aspects financiers proposés. Il a ensuite affirmé que les différends avec le directeur du football Fabio Paratici étaient à blâmer.

Néanmoins, Fonseca reste disponible à l’embauche et le rapport ESPN indique que sa marque de football offensif « intrigue » la hiérarchie de Newcastle.

Que Fonseca obtiendra le poste, seul le temps nous le dira. Mais pour l’instant au moins, il semble que le Portugais soit certainement dans le mix.

Pendant ce temps, Jamie Carragher a affirmé que Manchester United était l’exemple parfait de la raison pour laquelle Newcastle United pourrait avoir plus de difficultés qu’il ne le pense.

La légende de Liverpool a écrit dans sa chronique pour le Telegraph : « En réalité, le plan initial de Newcastle doit être de cibler les jeunes joueurs affamés en dehors des quatre premiers. Les joueurs qui veulent s’engager à être les pionniers de la renaissance du nord-est.

« Lorsque les Saoudiens étudieront les 10 dernières années du football anglais, ils sauront qu’il y a plus à réussir que de dépenser des millions pour de nouveaux joueurs.

« Manchester United a dépensé un milliard depuis la retraite de Sir Alex Ferguson et en est à sa neuvième saison sans le titre de Premier League.

«C’est l’exemple le plus évident qu’un club de football ne peut pas garantir des titres en étant le plus gros dépensier. Ils doivent avoir les bonnes personnes au sein de l’organisation qui les dépensent.

« Ils doivent faire des choix de recrutement intelligents. D’autant plus que les agents commencent à percevoir des commissions et à pousser leurs clients vers St James’ Park. Les clubs verront une opportunité de se décharger de leur bois mort à des prix gonflés. »

