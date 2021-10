L’appel Bitcoin de 500 000 $ de Cathie Wood est déjà en cours – comment surfer sur la vague à un demi-million

Cathie Wood n’a pas peur de faire des prédictions audacieuses.

Au début de 2018, le propriétaire d’Ark Invest a déclaré que les actions Tesla passeraient de 300 $ à 4 000 $ en cinq ans – un potentiel de hausse d’environ 1 200 %.

Pourtant, Tesla a atteint la cible tôt. En janvier, les actions de Tesla ont dépassé la barre des 800 $, soit 4 000 $ sur une base ajustée en fonction du fractionnement.

Assez étonnant, mais Tesla n’est peut-être pas l’appel le plus optimiste de Wood pour le moment. Le mois dernier, elle a déclaré à CNBC que le prix du Bitcoin pourrait atteindre un demi-million de dollars en cinq ans.

« Si nous avons raison et que les entreprises continuent de diversifier leur trésorerie dans quelque chose comme Bitcoin, et que les investisseurs institutionnels commencent à allouer 5% de leurs fonds en Bitcoin […] nous pensons que le prix sera dix fois supérieur à ce qu’il est aujourd’hui. Au lieu de 45 000 $, plus de 500 000 $ », a-t-elle déclaré.

Bitcoin va déjà dans cette direction ; la crypto-monnaie se négocie à environ 62 000 $ au moment de la rédaction de cet article.

Voici quelques façons de jouer au boom de la cryptographie, même si vous ne faites que barboter avec une partie de votre «monnaie de rechange».

ETF Bitcoin

Wood elle-même propose une nouvelle façon d’investir dans la crypto-monnaie. En septembre, Ark Next Generation Internet ETF a modifié son prospectus pour inclure une exposition au Bitcoin via des ETF canadiens.

Le premier ETF bitcoin à la Bourse de New York vient de commencer à être négocié la semaine dernière, mais le Canada est en avance sur les États-Unis depuis un certain temps. Plusieurs FNB Bitcoin ont été lancés au Canada cette année, notamment Purpose Bitcoin ETF, 3iQ CoinShares Bitcoin ETF, CI Galaxy Bitcoin ETF et Evolve Bitcoin ETF.

Aux États-Unis, le lancement de l’ETF ProShare Bitcoin Strategy a sans doute été un catalyseur majeur du dernier rallye de Bitcoin. Le fonds détient des contrats à terme sur bitcoins qui se négocient sur le Chicago Mercantile Exchange.

Les investisseurs qui souhaitent s’exposer au marché de la cryptographie peuvent investir dans ces ETF, mais vous pouvez également acheter du Bitcoin directement. Certaines applications d’investissement vous permettent d’acheter à la fois des crypto-monnaies et des ETF sans commission.

Actions de crypto-monnaie

Les entreprises qui se sont liées au marché de la cryptographie offrent aux investisseurs un autre moyen de profiter du rallye de la cryptographie.

Par exemple, la société de logiciels d’entreprise MicroStrategy a acheté 9 000 bitcoins au troisième trimestre. Cela porte son nombre total de bitcoins à 114 042, un stock d’une valeur d’environ 7 milliards de dollars.

En raison de l’énorme participation Bitcoin de MicroStrategy, certains investisseurs l’ont utilisé comme proxy pour investir dans la crypto-monnaie. Dans le passé, les rallyes de Bitcoin ont généralement conduit à des mouvements similaires du cours de l’action de MicroStrategy.

Ensuite, il y a Riot Blockchain, qui exploite Bitcoin et héberge des équipements miniers Bitcoin pour des clients institutionnels. Grâce à la flambée des prix du Bitcoin, les actions Riot ont rapporté 577% au cours des 12 derniers mois.

Les investisseurs peuvent également consulter Coinbase, qui gère la plus grande bourse de crypto-monnaie aux États-Unis. Le cours de l’action de la société est tombé en dessous de son prix d’introduction en bourse de 250 $ au cours de l’été, mais la récente explosion des crypto-monnaies l’a ramené à plus de 300 $.

Et bien que les actions cryptographiques puissent être chères, vous pouvez obtenir une partie de ces sociétés en utilisant une application populaire qui vous permet d’acheter des fractions d’actions avec autant d’argent que vous êtes prêt à dépenser.

Une alternative « plus fine » ?

En fin de compte, les crypto-monnaies sont volatiles. Tout le monde ne se sent pas à l’aise de détenir un actif qui semble faire des oscillations folles chaque semaine.

Si vous souhaitez investir dans quelque chose qui a peu de corrélation avec les hauts et les bas du marché boursier et du marché de la cryptographie, vous voudrez peut-être envisager un atout négligé : les beaux-arts.

L’art contemporain a déjà surpassé le S&P 500 de 174% au cours des 25 dernières années, selon le graphique Citi Global Art Market.

Investir dans l’art par Banksy et Andy Warhol n’était une option que pour les ultra-riches, comme Wood. Mais avec une nouvelle plate-forme d’investissement, vous pouvez également investir dans des œuvres d’art emblématiques, tout comme le font Jeff Bezos et Bill Gates.

Cet article fournit uniquement des informations et ne doit pas être interprété comme un conseil. Il est fourni sans garantie d’aucune sorte.