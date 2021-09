L’appel d’Allan Saint-Maximin France devrait arriver plus tôt que tard

Allan Saint-Maximin est arrivé à Newcastle United à l’été 2019 et est depuis devenu la lumière brillante d’un côté sombre et morne des Magpies. Passionnant à regarder, cauchemardesque à défendre et héros des fans pour les fidèles de Toon, il est sans aucun doute un joueur spécial et devrait plus que jamais viser une place dans l’équipe de France.

Didier Deschamps ne devrait pas hésiter à faire appel à Allan Saint-Maximin France

La France a des problèmes dans les zones avancées

Ce n’est un secret pour personne que la France a eu du mal à produire le même football dévastateur et magique que celui que nous avons vu en 2018 – l’année où les Bleus ont remporté leur deuxième couronne de Coupe du monde avec un football solide et fulgurant qui s’est avéré injouable.

Cependant, au cours des deux ans et demi qui ont suivi la levée de la Coupe du monde, la ligne avant de la France a été facilement étouffée et contenue après que des équipes profondes et résolues ont appris à gérer l’approche principalement unidimensionnelle de jouer autour d’Olivier Giroud.

Puis vint la réintroduction de Karim Benzema avant l’Euro 2020.

La préparation des Bleus en amical contre le Pays de Galles début juin a apporté un nouvel optimisme, de la crainte et de la joie avec l’équipe nationale. Le retour de Benzema avait revigoré la France, presque au point où personne d’autre n’était même en lice pour les Championnats d’Europe.

Une course dynamique, un mouvement insaisissable et une belle finesse tout au long de la victoire 3-0 de l’équipe de Didier Deschamps contre les Gallois avaient marqué la naissance d’un trio de tête terrifiant. C’était jusqu’à ce que l’intensité et la chimie entre le trio de Benzema, Kylian Mbappe et Antoine Griezmann se dissipent apparemment et ne puissent être retrouvées dans aucun système que le patron de la France a essayé.

Depuis les matchs amicaux préparatoires en juin, c’est une histoire de « presque » et de « pas tout à fait » pour la France. Des résultats décevants – y compris un dumping humiliant de l’Euro 2020 grâce à une défaite aux tirs au but contre la Suisse lors des 16 derniers – des performances ternes et un manque général de direction ont posé à Deschamps des questions difficiles qui nécessitent des réponses.

Il est temps qu’Allan Saint-Maximin fasse partie de l’équipe de France

Même avec l’injection de jambes fraîches et d’impulsion dans de telles performances, les résultats ne sont que trop familiers. Kingsley Coman n’a toujours pas réussi à reproduire sa forme scintillante au Bayern Munich, Ousmane Dembele a en fait reproduit son manque de produit final pour Barcelone au niveau international, Anthony Martial n’a produit aucune véritable qualité pour son pays depuis ses premières apparitions à l’adolescence tandis que Moussa Diaby et Jonathon Ikone ne sont tout simplement pas au niveau requis pour avoir un impact dans le Tricolore.

Et il semble qu’Allan Saint-Maximin soit un peu oublié quand il s’agit de la France.

D’accord, il ne joue pas au football en Ligue des champions – ou même en Ligue Europa – et ne terrorise pas les défenses dans la compétition des clubs d’élite européens. Et oui, il n’est pas dans un club en compétition pour l’argenterie, mais plutôt dans un club voué à une autre saison décousue. Mais il mérite sans aucun doute une place dans l’équipe de France de Deschamp – plus que jamais.

Le joueur de 24 ans est l’étincelle du côté désespérément médiocre de Newcastle. Il fait lever les supporters de leurs sièges, lui seul fait que les matchs valent la peine d’être regardés et c’est lui qui injecte la véritable essence et l’esprit du football dans des rencontres fastidieuses.

Les statistiques du Français n’ont peut-être pas toujours reflété son influence éternelle sur les sorties des Magpies, mais cette saison est différente. Saint-Maximin obtient enfin les contributions décisives qui transforment ses performances électrisantes et effrayantes en quelque chose de tangible.

Les statistiques prouvent sa valeur

Il a joué chaque minute des cinq matches de Premier League de Newcastle jusqu’à présent, marquant deux fois et aidant deux autres. Sa dernière contribution est survenue vendredi soir, complétant une course intouchable et labyrinthique avec une finition clinique pour égaliser contre Leeds à St. James’ Park – un but qui a valu à son équipe un match nul.

🗣️ “Cela me rappelle ce but que George Best a marqué il y a toutes ces années!” Allan Saint-Maximin de Newcastle passe devant trois défenseurs avant de décocher un tir dans le coin le plus éloigné 🔥 📺 Regardez #NEWLEE en direct sur Sky Sports PLpic.twitter.com/w95pMUYJwu – Sky Sports (@SkySports) 17 septembre 2021

L’équipe de Steve Bruce n’a enregistré que deux points jusqu’à présent et il semble inévitable que l’armée Toon soit condamnée à une autre bataille de relégation cette campagne.

Mais, avec quatre contributions de buts en cinq matchs autour de collègues apparemment incapables de produire le même football ébouriffant, il est manifeste que Saint-Maximin portera à nouveau à lui seul le flambeau à peine allumé de Newcastle tout au long de la saison.

Et ses performances diablement dangereuses, excitantes, révolutionnaires et gagnantes méritent le football international depuis un certain temps.

Deschamps a besoin de quelque chose de nouveau dans ses options d’attaquant, et il ne devrait pas chercher plus loin qu’Allan Saint-Maximin pour la France lors de la prochaine trêve internationale en octobre.

