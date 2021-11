L’appel d’Aracely Arámbula à Arturo Carmona après une interview révélatrice

Aracely Arambula Il a dit que c’était une situation « très drôle », car un ami lui a envoyé la vidéo avec l’interview de Arthur. La protagoniste de La Doña a révélé que dès qu’elle a fini de regarder l’interview, elle a immédiatement contacté Carmona.

« Il m’a beaucoup fait rire et je lui ai écrit et puis il a dit ‘Oh, oh, excuse-moi !’ Il est divin, la vérité est que nous sommes de très bons amis, il y a beaucoup d’affection impliquée, donc je pense que parfois cela dépend de l’humeur dans laquelle vous êtes, vous pouvez parler et dire des choses (que vous ne devriez pas dire). Donc, je ne juge, ni ne critique, ni quoi que ce soit, » a expliqué » La Chule » dans une interview pour le programme Hoy día.

L’actrice a souligné l’excellente relation qui Arthur qu’il avait avec ses enfants et avec toute sa famille. « C’est une personne pour qui j’ai beaucoup d’affection, qui a toujours été incroyable avec mes enfants, avec mes parents, avec moi, avec mon frère. Je l’aime beaucoup et, la vérité, c’est que je ne veux pas en faire du bois de chauffage », a-t-il déclaré.