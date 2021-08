L’appel d’Aston Martin “devrait avoir peu de chance” – rapport

in

Selon des rapports en Allemagne, il y a “peu de chances” qu’Aston Martin réussisse à faire appel de la disqualification de Sebastian Vettel.

L’équipe britannique était au sommet du monde à la fin du Grand Prix de Hongrie avec Vettel franchissant la ligne en P2 pour assurer apparemment son deuxième podium de la saison.

L’ambiance dans le garage a rapidement changé lorsque la FIA a annoncé que le pilote allemand allait être disqualifié car il n’y avait plus assez de carburant dans sa voiture à la fin de la course.

Aston Martin a déposé une intention de faire appel de la décision et dispose désormais de 96 heures à compter de son intention de faire appel pour décider de poursuivre la procédure ou de se retirer.

Malgré cela, Michael Schmidt, journaliste respecté d’Auto Motor und Sport, pense que l’équipe a peu d’espoir de garder intacte la P2 de Vettel.

« Le débitmètre de carburant peut être utilisé comme preuve de violations de la réglementation », a-t-il déclaré.

« Mais pas pour le calcul du contenu du réservoir, même si la méthode est aussi précise que le pompage du carburant. Malheureusement, la réglementation n’autorise que les preuves matérielles.

“Par conséquent, un recours devrait avoir peu de chance, même si le calcul du débit de carburant prouve Aston Martin ici.”

Il a été constaté qu’Aston Martin enfreignait l’article 6.6 du Règlement technique 2021 de la Formule 1 qui stipule :

