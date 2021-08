L’appel de casting Netflix est votre chance d’être sur “The Circle” ou “Love is Blind”

Netflix s’est fait un nom grâce au contenu scénarisé original. Bien sûr, ce n’était qu’une question de temps avant que la société n’explore également la télé-réalité. Les émissions non scénarisées ont clairement eu un impact sur le service de streaming ces dernières années. Aussi excité que tout le monde puisse être à propos d’une nouvelle saison de Stranger Things, tout autant de gens attendent avec impatience d’autres épisodes de The Circle et Too Hot to Handle. Et avec le dernier casting de Netflix, ils pourraient également être dans les émissions.

Le plus gros casting de Netflix est arrivé

Netflix a récemment lancé un site dédié à ses émissions de téléréalité. Le truc avec les émissions de téléréalité, c’est qu’ils ont besoin de candidats, et le nouveau site Web de Netflix est également un casting. Si vous vous rendez sur le site, vous verrez un gros bouton animé dans le coin supérieur droit. Cliquez sur ce bouton pour lancer le processus de soumission d’une vidéo d’une minute qui apparaîtra dans douze émissions de téléréalité Netflix populaires. Choisissez autant d’émissions que vous souhaitez postuler, fournissez quelques détails de base, puis téléchargez une vidéo qui montre “le vrai vous”. Vous devez également être résident des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni ou de l’Irlande.

« La télé-réalité est un genre puissant. Il a la capacité de vous faire investir dans qui va gagner la grande compétition ou trouver le véritable amour (ou du moins une bonne mise en scène) », a déclaré Brandon Riegg, vice-président des séries non scénarisées et documentaires, Netflix. « Il a également la capacité de rassembler des gens de tous les horizons. Nous aimons entendre des téléspectateurs qui se sentent inspirés et acceptés après s’être vus reflétés dans nos émissions. Après tout, qu’est-ce que la télé-réalité si elle ne représente pas de vraies personnes ?

Les nouvelles émissions de téléréalité de Netflix

En plus de lancer un appel de casting, Netflix a également annoncé un certain nombre de nouvelles émissions et de retours. La plus grande nouvelle est que The Circle a été repris pour deux saisons supplémentaires. La saison 3 sera diffusée cet automne. Indian Matchmaking et The American Barbeque Showdown ont également été renouvelés pour une deuxième saison. Netflix a également commandé une toute nouvelle série intitulée Roaring Twenties :

Roaring Twenties est l’histoire du passage à l’âge adulte de huit jeunes dans la vingtaine qui ont entrepris de réussir dans la vie et l’amour à Austin, au Texas, tout en apprenant à naviguer dans la «nouvelle normalité» de l’Amérique de 2020. Vivant ensemble et s’appuyant les uns sur les autres, ils vivent les hauts et les bas qui accompagnent l’âge adulte. Après tout, la vingtaine est une période folle, étrange et spéciale de votre vie, et vous ne pouvez la vivre qu’une seule fois.

Autant dire que la programmation de réalité sur Netflix ne va nulle part. La bonne nouvelle est que Netflix continuera également à sortir des centaines d’émissions et de films scénarisés chaque année. Donc, même si vous n’êtes pas le plus grand fan de télé-réalité au monde, il y aura toujours beaucoup à regarder.

