L’appel de Fauci, tu veux prendre l’appel ?

« Si le Sénat suit l’exemple de la Chambre des représentants et adopte la loi sur la modernisation de l’infrastructure de vaccination (HR 550), les Américains qui ne reçoivent pas le nombre recommandé de vaccins contre le covid peuvent s’attendre à recevoir un texte comme celui-ci : ‘C’est le Dr Anthony Fauci . Selon les archives du gouvernement, vous n’avez pas encore reçu votre rappel mensuel de covid. Jusqu’à ce que vous prouviez que vous suivez les protocoles de vaccination, votre passeport vaccinal sera révoqué, ce qui entraînera la perte de votre privilège de travailler, de prier et de rendre visite à votre famille.

C’était l’avertissement que l’ancien membre du Congrès du Texas et candidat républicain et libertaire Ron Paul a donné dans son éditorial hebdomadaire.

HR 550 est la prochaine étape dystopique vers une fin totale de la vie privée que veulent les dictateurs du COVID-19. Le projet de loi a été adopté par la Chambre des représentants des États-Unis le 30 novembre avec un vote bipartite, et il est actuellement examiné par le Sénat américain.

Le vote était de 294-130. Alors qu’une majorité de républicains, 130, ont voté contre, il avait encore un peu de soutien du GOP avec 80 en faveur, et 3 n’ont pas voté. Les 214 démocrates votants ont voté pour, et 6 n’ont pas voté. Certains gouverneurs du GOP ont déjà jeté les bases du programme massif de suivi des «vaccins» dans leurs États.

Stand for Health Freedom a déclaré : « Sur la base d’une lecture du projet de loi et d’une connaissance de l’historique des efforts fédéraux pour une infrastructure de vaccination, les républicains qui ont voté oui sur ce projet de loi sont soit imprudemment mal informés, soit savaient exactement ce qu’ils faisaient. et vendent maintenant au public une facture de marchandises orwellienne. Ni l’un ni l’autre n’est bon.

Dans un communiqué de presse du parrain du projet de loi, la représentante Annie Kuster (D-New Hampshire), et d’un co-parrain, Larry Buschon (R-Indiana), ils confirment effectivement tous les aspects dystopiques, mais ils les approuvent. Le communiqué indique qu’il « rappellera aux patients quand ils doivent recevoir un vaccin recommandé et identifiera les zones à faible taux de vaccination pour assurer une distribution équitable des vaccins ».

« Moins d’un an après le premier cas confirmé de COVID-19 aux États-Unis, deux vaccins sûrs et efficaces ont été autorisés pour une utilisation d’urgence – vraiment une réalisation incroyable – mais nous devons faire plus pour nous assurer qu’ils sont largement et équitablement distribués. Cela nécessite un leadership stratégique coordonné de la part du gouvernement fédéral, et l’administration Biden-Harris a démontré qu’elle était à la hauteur de la tâche. Je suis fier de présenter cette législation bipartite pour améliorer les systèmes d’information sur la vaccination de notre pays et soutenir le plan global de l’administration pour aider l’Amérique à traverser la pandémie de COVID-19 », a déclaré Kuster.

Buschon a ajouté : « Alors que le déploiement du vaccin se poursuit, les systèmes de données sur la vaccination seront un outil essentiel pour le succès de cet effort, et ils ont besoin d’être modernisés. Cette législation améliorera, renforcera et étendra la capacité des systèmes d’information sur la vaccination à échanger en toute sécurité les données des dossiers de vaccination en temps réel tout en protégeant de manière sécurisée les informations personnelles des patients. Afin de vaincre ce virus et de rouvrir complètement notre économie, nous devons avoir une compréhension claire et efficace des efforts de vaccination de nos localités – et nous ne pouvons y parvenir qu’en modernisant notre infrastructure de vaccination. »

Même avec les sponsors du projet de loi confirmant toutes les craintes, nous obtenons que le sous-comité républicain de l’énergie et du commerce appelle la majorité des républicains, qui ont voté contre HR 550, des menteurs. Inclus est une citation du représentant Dan Crenshaw (R-Texas) qui a exposé à quel point il est une fraude.

« Malheureusement, de nombreux républicains en qui vous avez confiance vous mentent », a déclaré Crenshaw. « Ils veulent que vous croyiez qu’ils ont résisté à une » nouvelle base de données de vaccins « . Mais ils mentent. Il n’y a pas de nouvelle base de données. Nous venons de sécuriser les bases de données actuelles contre le suivi du gouvernement fédéral.

Ok Danny garçon. Donc, vous n’avez pas créé une nouvelle base de données, vous avez juste développé une base de données déjà inconstitutionnelle et immorale. C’est tellement mieux, hein ? Et si vous détruisiez la base de données déjà existante, car le gouvernement n’a aucune autorité pour prendre des décisions en matière de santé ? C’est probablement trop demander.

Ce projet de loi crée une norme nationale, créée par les Centers for Disease Control, qui, comme le note Paul, conduira le gouvernement fédéral à corrompre les gouvernements locaux et étatiques ainsi que le soi-disant «secteur privé», qui n’existe plus, avec l’argent des contribuables volé à collectiviser dans le cadre de ce système déformé. Il distribue d’emblée 400 millions de dollars de votre argent pour étendre le système.

Paul prévient également que ce projet de loi pourrait conduire à un rationnement des soins de santé, faisant référence au rapport annuel du fiduciaire de la Social Security Administration sur les programmes d’assurance-maladie et de sécurité sociale. Le rapport montre que Medicare ne sera financé qu’à 91% d’ici 2026, ce qui signifie que des impôts plus élevés et des réductions des prestations seront nécessaires. Qui aurait pensé que les stratagèmes de Ponzi seraient devenus insolvables ?

« Le gouvernement pourrait également utiliser ces dossiers pour refuser des soins aux personnes qui ne suivent pas les« recommandations » fédérales en matière de soins de santé », a écrit Paul. « Ceux qui sont tentés de rejeter ces préoccupations devraient considérer qu’il existe des appels à refuser un traitement médical aux « non vaccinés ». Des efforts ont également été déployés pour refuser un traitement médical aux personnes qui fument ou qui sont obèses. Le rationnement est courant dans les pays aux prises avec le fardeau de la médecine socialisée. Il y a même un effort au Royaume-Uni pour refuser des soins de santé à ceux qui utilisent un langage raciste ou sexiste.

Ce projet de loi est une honte, comme chacun des 80 républicains qui l’ont voté.

Paul a conclu : « Si le gouvernement peut surveiller et contrôler quelque chose d’aussi fondamental que nos choix de soins de santé, alors aucune partie de notre vie n’est interdite à l’État nounou. Tous ceux qui apprécient la liberté devraient se joindre à la lutte pour la liberté de la santé. »

