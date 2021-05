L’appel de James Newman au Royaume-Uni ⋆ .

James Newman représentera le Royaume-Uni au Concours Eurovision de la chanson ce soir (Photo: VICTOR FRANKOWSKI)

Après avoir passé la meilleure partie de deux ans à se préparer à monter sur scène au Concours Eurovision de la chanson, James Newman interprétera enfin ce soir son single Embers devant un public estimé à 180 millions de téléspectateurs en direct de Rotterdam, aux Pays-Bas.

En 2020, comme la plupart des choses qui nous ont apporté de la joie, l’Eurovision a été annulée. Après des mois de répétition, d’enregistrement de la ballade My Last Breathe, il semblait que les rêves de James à l’Eurovision avaient été anéantis en raison de la pandémie de coronavirus.

«Je passais un très bon moment à m’y impliquer», dit-il. «Toutes les opportunités étaient là pour moi, puis elles ont disparu. J’ai immédiatement appelé la BBC et j’ai dit: «Si vous voulez que je le fasse, je le ferai certainement.»

Heureusement, les Beeb tenaient à livrer James à l’Eurovision, même si cela prendrait encore 12 mois. Cependant, avec une autre année pour se préparer au concours, la prolongation du processus est finalement devenue une lueur d’espoir pour l’auteur-compositeur-interprète – qui avait déjà remporté un Brit Award pour des singles tels que Rudimental’s Waiting All Night et écrit pour Little Mix – quand il a été confirmé, il serait avoir un autre coup, mais cette fois avec un nouveau single fougueux, un bop si vous voulez, appelé Embers.

Avec le recul, 2020 était une “ répétition générale ”, dit-il. «Maintenant, je connais le monde de l’Eurovision.

«J’ai appris plus sur l’Eurovision, plus sur l’importance de la mise en scène – vous apprenez ces choses au fur et à mesure. Ce qui est génial de recommencer cette année, c’est tout ce que je ne savais pas auparavant. Vous apprenez sur le tas, donc j’ai certainement eu l’occasion de faire les choses différemment.

S’adressant à James, son enthousiasme est rafraîchissant, en particulier lorsqu’il représente un pays qui a autant confiance dans la victoire du Concours Eurovision de la chanson que dans la réservation d’une table à l’extérieur sans pluie.

Bien que le Royaume-Uni n’ait pas tout à fait atteint le succès de son Eurovision en or ces dernières années, notre bilan n’est pas aussi lamentable que nous aimons le gémir. Lucie Jones n’a raté que de peu le top 10 en 2017 et le Royaume-Uni a gagné cinq fois, soit exactement cinq fois plus que l’Angleterre, l’Écosse ou le Pays de Galles a remporté la Coupe d’Europe de football.

La “ politique ” est généralement l’excuse incontournable de nos échecs, en particulier depuis le Brexit. Même si l’effort vaillant de Lucie était l’Eurovision qui a suivi la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne.

James exhorte le Royaume-Uni à soutenir ses propres actes de l’Eurovision

«Je ne pense pas du tout que la politique entre en jeu», dit James. «Pour moi, arriver avec une chanson qui s’inscrit dans la compétition moderne, je montre à l’Europe que je me soucie vraiment et je fais vraiment tout ce que je peux pour donner la meilleure performance possible.

«Les gens réagissent si bien ici et tout le monde est si gentil – c’est une célébration de la musique et les gens avaient l’habitude de gagner tout le temps.

«Nous sommes le troisième plus grand gagnant», note-t-il.

“ Il s’agit simplement de montrer aux gens que vous vous souciez de vous et de vraiment faire des efforts et tout le monde est vraiment heureux que nous soyons.

“ Je parlais à quelqu’un d’Europe et ils disaient que le Royaume-Uni est un pays vraiment important dans la compétition et ils sont heureux que nous soyons ici et que nous fassions un effort et je pense que c’est tout ce que nous pouvons faire.

«En Suède, les gens se soucient vraiment et nous devons faire de même. Aujourd’hui, Clara Aamfo a joué ma chanson sur Radio One et Scott Mils – les gens l’entendent, parlent et soutiennent la chanson au Royaume-Uni comme ils le font dans d’autres pays.

«Nous pouvons bien faire si nous faisons l’effort. Les gens doivent être plus positifs – allez les gars, ce n’est pas comme si nous étions terribles – nous sommes vraiment bons en musique!

Le concours Eurovision de la chanson est diffusé ce soir à 20 heures sur BBC One.

