L’appel de Jordi Cruyff et la colonie catalane à Larnaca

22/12/2021 à 06:31 CET

Avec seulement 50 000 habitants et peu de tradition du football‘, Larnaca a récemment été à la pointe du football chypriote. La faute en revient en grande partie au barcelonais David Catalá, qui vit dans cette ville portuaire du sud du pays depuis près d’une décennie. Il a atterri aux mains de Jordi Cruyff en 2012 et est actuellement le premier entraîneur d’une AEK qui termine 2021 en position de qualification pour la Ligue des champions.

« Tout a commencé fin 2012. Avant de jouer la promotion pour la promotion en Première avec Celta, Jordi Cruyff m’a appelé, qui était à l’époque secrétaire technique de l’AEK. Il m’a dit qu’il voulait que je fasse partie du projet. Je n’avais jamais joué à l’étranger et je voulais attendre de voir si on monterait en First. Nous avons réussi et j’ai renouvelé avec l’équipe de Vigo, mais ils m’ont dit que j’aurais quelques minutes, alors j’ai dit à Jordi si l’offre était toujours valable. C’est là que je suis allé », nous dit Catalá.

Je n’aurais jamais pensé que cette aventure continuerait presque 10 ans plus tard. « Le football chypriote était professionnel, mais à bien des égards, il ne le semblait pas. Installations, retards de paiement. Un nouveau président est arrivé à l’AEK il y a quelques années qui a injecté de l’argent et l’entité n’a cessé de grandir. Nous avons un nouveau stade et nous voulons mettre en place un style. Etre protagonistes avec le ballon, proposer », ajoutent les barcelonais, ex-Celta, Salamanque, Albacete, Lleida ou Lorca.

UN APPEL INATTENDU

David a pris sa retraite en 2019, à 39 ‘tacos’. Ils lui ont demandé de former l’équipe sub’19. C’était sa première expérience d’entraîneur. « C’était très bien pour moi. L’année suivante, 2020/21, je suis allé à Barcelone pour finir d’obtenir les titres et la vérité est que l’appel pour prendre la première équipe ne m’attendait pas. » Il a appelé son ancien partenaire dans l’AEK Miki Massana et il lui proposa de l’accompagner. Miki n’a pas réfléchi à deux fois et a fait ses valises. Avec l’ancien joueur catalan Omar Harrak (ex Gérone et Getafe) comme entraîneur des gardiens, Héctor González comme entraîneur adjoint et Norbert Callau comme préparateur physique.

David Català, entraîneur de l’AEK Larnaca

La vérité est que Chypre est devenue une destination classique pour les footballeurs espagnols depuis 10-15 ans. Actuellement, ils sont déjà cinq dans les rangs de l’AEK Larnaca. Les vétérans Mikel González, Rubén Martínez et Roberto Rosales, le joueur formé au Barça Javi Espinosa et José Romo. À l’époque, Andoni Iraola, qui a commencé son parcours comme entraîneur à Larnaca, y a également émigré. « Je suis très heureux pour lui, sa proposition ici était déjà très heureuse, verticale. Attaquez le football. La même chose qu’il fait au Rayo. C’est brutal comme il grandit. »

L’AEK Larnaca fait une belle saison

L’AEK Larnaca a connu un départ brutal (19 points sur 21 possibles). Bien qu’il s’agisse d’une équipe modeste dans le First Chypriote (des équipes comme l’APOEL ou l’Omonia dessinent une masse sociale beaucoup plus importante), il n’est qu’à un point du leader Apollon. « L’objectif est de se qualifier pour l’avant-première européenne, mais évidemment si on tient là-haut on ne lâchera rien. »

Une des particularités de Chypre est la division entre la partie grecque et la partie turque. Un conflit historique et une frontière invisible contrôlée par l’ONU. « Dans la partie grecque, d’où sont originaires tous les clubs de la Ligue, on ne voit pas bien que vous alliez du côté des Proturcs. Évidemment, vous pouvez traverser et il ne vous arrive rien. En ce moment, il y a un moment de paix, mais c’est un conflit avec de nombreuses blessures ouvertes », nous dit Catalá.