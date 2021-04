L’appel de la route: la tendance des voyages à chaud de 2020

Au fur et à mesure que les jours passaient et que la confiance augmentait avec les voyages en voiture, les voyages en avion sur de courtes distances se sont également améliorés au dernier trimestre de 2020, menant à une autre terminologie de voyage post-pandémique: les flycations. Et maintenant, bien sûr, nous avons des vaxications, ou des vacances post-vaccinales.

Par Reya Mehrotra

Marre de rester à la maison, Agney Menon, consultant en voyages et événements basé à Cochin, a fait ses valises et a décidé de voyager en novembre de l’année dernière. Choisissant de voyager par la route, le jeune homme de 24 ans a visité plus de deux douzaines d’endroits, dont le Cachemire, Goa, Delhi, Rishikesh, Dehradun, Mussorie, Kasauli, Shimla, Kasol, Manikaran, Tosh, Kullu, Manali, Rohtang, Dharamsala, Mcleodganj, etc. Le junkie du voyage, qui dit s’être senti «emprisonné» pendant le verrouillage, est récemment revenu d’un voyage à Abu Dhabi, son premier voyage international depuis que la pandémie a frappé.

Menon n’était pas le seul à définir la tendance post-pandémique de voyager par la route avant que la deuxième vague de Covid ne frappe et que les restrictions ne soient remises en place. Lorsque le verrouillage a été levé l’année dernière, le road trip a été la première forme de voyage à prendre, car les gens ont opté pour des vacances plus calmes dans des destinations décalées – de petits villages proches des villes et des habitats naturels. Et c’est ainsi que, selon les experts, la première phase de récupération du voyage a commencé. Des lieux de travail et des séjours aux déplacements en voiture et aux voyages de loisirs (affaires et loisirs), les gens prennent la route pour de nombreuses raisons. Le facteur de motivation le plus courant était le désir de se libérer de la monotonie.

Au volant

Le 17 janvier, la journaliste Barkha Kumari, basée à Bengaluru, et son mari ont entrepris un road trip de six jours à travers le Karnataka. Dans le but de visiter les trésors cachés de l’État, le couple a décidé de faire de Mundgod, une ville de peuplement tibétain, leur premier arrêt. Cependant, un détour les a conduits dans un village appelé Hosur où ils ont fini par faire du stop, dîner dans une maison locale et rencontrer la communauté de broderie traditionnelle de Lambanis. Le point culminant, cependant, a été de conduire à l’intérieur de la forêt de Yellapur pour rencontrer Siddis, les descendants de la tribu bantoue d’Afrique.

Un autre couple, Robin Nakai, basé à Chandigarh, et sa femme Amrita (avec leur amie Usha Hooda), ont entrepris un road trip de 40 jours en janvier sur 4 500 km. Le trio, tous dans la soixantaine, a traversé Udaipur, Mumbai, Ganpatipule, Panjim, Hampi, Bengaluru et Chennai avant de s’envoler pour Andamans.

Rajeev Kale, président et chef de pays, vacances, MICE, Visa, Thomas Cook (Inde), dit que les pauses rapides sur de courtes distances parcourables ou dans la ville de résidence étaient à un niveau record, car les gens voulaient s’éloigner du stress. du travail à domicile et des tâches ménagères. Kale dit qu’un bon Wi-Fi, la santé, la sécurité et l’hygiène sont restés les principales priorités des voyageurs jusqu’à ce que les bordures soient à nouveau introduites avec de plus en plus de cas.

Partageant son expérience de voyage pendant la pandémie, Menon, dont le premier arrêt était Goa quand il a repris ses voyages, a déclaré: «Il y avait une distanciation sociale et les magasins étaient fermés, j’ai donc dû apporter ma propre nourriture. J’ai emporté un kit d’hygiène contenant des masques, des gants en caoutchouc, un désinfectant, des lunettes de laboratoire, des lingettes alcoolisées / mouchoirs et j’ai fait mon test RT-PCR en arrivant à Goa. Pourtant, il y avait de l’anxiété pendant les premiers jours. Il ajoute que l’utilisation de sa propre voiture ou la location privée d’un véhicule est le mode le plus sûr pour voyager en ce moment. Menon a maintenant hâte de partir en voyage dans des endroits plus récents et inhabituels à l’avenir une fois la pandémie terminée.

Cela semble être un sentiment commun parmi les voyageurs. Selon le deuxième rapport de préparation aux vacances de la SOTC et de Thomas Cook, publié en décembre de l’année dernière, les voyageurs ont récemment manifesté un intérêt à s’éloigner des sites touristiques surpeuplés / traditionnels et à découvrir les histoires et les secrets indicibles de l’Inde.

Une autre tendance est la demande de voyages spirituels pour l’introspection dans le monde post-pandémique. Ainsi, Thomas Cook et sa société du groupe SOTC Travel ont lancé un mélange intéressant d’itinéraires tels que les sentiers du Ramayana, qui permettent de marcher sur les traces de Lord Rama et de revivre sa vie, des pauses bien-être composées de séances de méditation et de yoga, des voyages privés pour voyages en petits groupes, joyaux cachés, expériences de vacances vers des destinations originales / uniques comme Kolukkumalai et Pollachi au Tamil Nadu, les Sundarbans au Bengale occidental, etc. Ils ont également des promenades dans la nature personnalisées, ainsi qu’un lien avec Amar Chitra Katha pour présenter Great Voyages indiens, avec des forfaits comme Les Moghols et leurs magnifiques monuments, les sentiers de Krishna, Maharana Pratap et les Ranas de Mewar, Krishnadevaraya de l’empire de Vijayanagara.

Projets de voyages

Avec des projets de voyage refoulés et des économies excessives, de plus en plus de voyageurs investissaient dans des vacances sur le thème de la santé et du bien-être pour se remettre de la fatigue mentale, selon des experts. Les gens sont également prêts à dépenser davantage pour les voyages de luxe dans le pays maintenant, déclare Jane Lim, vice-présidente des marchés mondiaux chez Tripadvisor. «Au cours des trois premières semaines de janvier, les voyageurs du monde entier sur Tripadvisor étaient à la recherche de voyages plus chers comme des complexes balnéaires de luxe ou des spas qu’ils ne l’avaient fait au cours des deux dernières années (pendant la même période). En fait, le coût moyen d’un seul futur voyage en 2021 a bondi de 13% depuis janvier 2019 », dit-elle.

Les voyages à des fins de bien-être et de rajeunissement, les occasions spéciales, les escapades en pleine nature, les séjours plus longs, les vacances en famille et les séjours dans des hébergements privés comme les bungalows coloniaux sont devenus les caractéristiques clés de la deuxième phase de la reprise du voyage, propose Daniel D’Souza, président et chef de pays. , loisirs, SOTC Travel. «Les couples en lune de miel qui ont dû annuler des projets voyageaient aussi», dit-il.

Le taux de reprise des voyages d’agrément intérieurs, qui a commencé en juin 2020, est toujours en retard sur l’époque d’avant Covid et avec la deuxième vague forçant des freins, la reprise semble un rêve lointain pour le moment. Jusqu’en février, il était de 60 à 65% des niveaux pré-Covid, selon Sabina Chopra, cofondatrice et chef de l’exploitation, voyages d’affaires et responsable des relations avec l’industrie chez Yatra.com.

Parallèlement aux voyages en avion, les voyages en bus faciles à trouver ont également augmenté. «SmartBus a été témoin des enregistrements antérieurs à Covid. Les itinéraires à grande vitesse comme Delhi-Lucknow, Delhi-Amritsar, etc., étaient de retour avec 8 à 10 bus desservant chacun près de 7 500 à 10 000 voyageurs par mois. Nous avons remarqué une forte traction sur des itinéraires tels que Delhi-Lucknow, Delhi-Gorakhpur, Delhi-Amritsar et avons fait circuler environ 100 bus vers des villes où les gens voyagent pour des raisons fonctionnelles, tandis qu’environ 18 à 20 bus desservaient 1,5 lakh par mois pour les loisirs ou le pèlerinage. des centres comme Manali et Tirupati », déclare le porte-parole d’IntrCity RailYatri, une marque de mobilité interurbaine qui a lancé la flotte IntrCity SmartBus en 2019.

Au delà des frontières

Avec les campagnes de vaccination qui battent leur plein à travers le monde, la confiance des consommateurs a été élevée pour les voyages internationaux, selon les experts. Par conséquent, les voyages internationaux sur de courtes distances vers des pays proches de l’Inde ont repris, mais devraient revenir à des niveaux de verrouillage à mesure que les cas augmentent. Depuis que les verrouillages ont été assouplis, Dubaï et les Maldives ont mené la trajectoire de croissance des voyages internationaux, suivis de l’Égypte, du Kenya, de la Turquie et de la Russie, selon Chopra de Yatra.com. Cette année, la vaccination jouera un rôle clé dans les projets de voyage des gens si les verrouillages ne sont pas réintroduits. Selon un rapport Tripadvisor de janvier, L’année du rebond des voyages: 5 tendances des voyageurs à surveiller en 2021, 77% des voyageurs interrogés dans le monde ont déclaré qu’ils seraient plus susceptibles de voyager à l’étranger s’ils recevaient le vaccin, soit 86% pour voyage domestique. Le rapport faisait suite à l’enquête Tripadvisor sur le sentiment des consommateurs, qui était basée sur des données tirées d’une enquête en ligne auprès de 2330 consommateurs. Réalisée entre le 28 décembre 2020 et le 10 janvier 2021, elle couvrait six pays – États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Italie, Singapour et Japon – et incluait des données comportementales du site provenant de données de trafic de première partie sur Tripadvisor, recueillies au cours de la semaine commençant. 4 janvier 2021.

Le rapport a également révélé que 65% des voyageurs d’agrément interrogés n’avaient pas voyagé à l’étranger en 2020. Cependant, 47% de tous les répondants dans le monde prévoient de le faire en 2021, en particulier au second semestre.

Kale de Thomas Cook (Inde), déclare: «Il y a eu une augmentation des réservations, ainsi que des demandes de destinations internationales jusqu’en mars. Notre offre spéciale aux Maldives, à la moitié du prix, a vu une augmentation de 100% de la demande / des requêtes. Dubaï a également connu une croissance mensuelle impressionnante avec une croissance de plus de 1060% du nombre de voyageurs en décembre 2020 par rapport à novembre 2020. »

Alors que les circuits courts sont abordables, les longs voyages sont devenus un luxe avec des précautions accrues et des vols charters transportant des personnes. Les agences de voyages empruntent également la voie virtuelle pour répondre à la demande. SD Nandakumar, président et chef de pays, B2B et change, SOTC Travel, dit s’être aventuré dans des services virtuels avec des programmes tels que MICE Plus, Hybrid Virtual MICE et Assured Safe Travel Program, en partenariat avec Apollo Clinics.

Pour donner un coup de fouet au secteur touristique du pays, le gouvernement a récemment annoncé la campagne Dekho Apna Desh, dans laquelle il remboursera les frais de voyage de ceux qui voyagent vers 15 destinations dans le pays d’ici 2022.

Destinations décalées populaires

Île Havelock, Îles AndamanCox’s Bazar, BangladeshChikmagalur, KarnatakaDooars dans le nord-estDigha, Bengale occidentalNaldehra, Himachal PradeshRatnagiri, MaharashtraGanpatipule, MaharashtraSikar, RajasthanMattur, Karnataka

Destinations touristiques Evergreen

Collines du nord-estParts de l’Himachal Pradesh Stations de Colline dans le sud de l’IndeLonar Lake, MaharashtraMagnetic Hill, LadakhGokarna, KarnatakaGandikota Hills, Andhra PradeshBureau de poste flottant, Dal LakeMaldivesCachemireIles AndamanRajasthanKeralaGoaMeghalhandayaOrishikeshGangtL’UkaralaGoaMeghalhandayaRishikeshGangt

