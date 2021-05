L’appel de masse de Nas passe d’Universal à The Orchard de Sony Music

La société de médias et de disques Mass Appeal de Nas a officiellement quitté Universal Music Group, concluant un partenariat stratégique avec The Orchard de Sony Music.

The Orchard a récemment annoncé l’accord très médiatisé avec Nas et Mass Appeal via un article sur son blog Daily Rind. Pour rappel, Nas, 47 ans – qui aurait gagné au moins 40 millions de dollars grâce à l’introduction en bourse de Coinbase le mois dernier – a cofondé Mass Appeal en 2014.

Des artistes tels que De La Soul, Dave East, Run the Jewels et Nas lui-même ont sorti de la musique via le label âgé de sept ans, qui a dévoilé en août 2019 un accord avec UMG pour découvrir et promouvoir des artistes hip-hop émergents en Inde.

Il convient également de souligner que Nas a sorti ses sept premiers albums studio via Columbia Records de Sony (qui a cofinancé Hip Hop Is Dead, le huitième album de Nas, avec Def Jam d’UMG en 2006).

Dans le cadre du partenariat UMG, Mass Appeal opérait depuis le siège d’Universal Music India à Mumbai, et après avoir détaillé le syndicat professionnel, l’entreprise cofondée par Nas a révélé qu’elle et le label Big Three avaient déjà signé le célèbre rappeur indien Divine.

Le joueur de 29 ans compte environ 1,78 million de lectures mensuelles sur Spotify (ainsi qu’une présence apparemment plus importante sur YouTube), et les vidéos YouTube de Mass Appeal India ont recueilli un total cumulatif de plus de 250 millions de vues depuis le lancement de la chaîne peu de temps avant ce qui précède. L’alliance UMG a vu le jour.

Mais maintenant, comme indiqué initialement, Mass Appeal a quitté UMG en finalisant un accord avec la société de distribution et de marketing de Sony Music, The Orchard, âgée de 24 ans.

Bien que les conditions financières de l’accord Orchard-Mass Appeal récemment confirmé n’aient pas été révélées publiquement, cette dernière entité travaillera à «signer et développer des artistes directement, en utilisant la gamme complète de services et la proposition de valeur mondiale de The Orchard.

Abordant l’accord Orchard de son label dans un communiqué, Nas, lauréat unique d’un Grammy (et nominé à 14 reprises), a souligné le potentiel considérable du partenariat stratégique, y compris en ce qui concerne les espaces autres que la musique.

«C’est un moment de boucle pour moi. Revenir sur Sony Music avec mon propre label est une étape majeure. Nous voyons cette initiative en plusieurs étapes comme une opportunité de continuer à faire progresser la culture, à éduquer et à inspirer. C’est pour ça que nous le faisons, je ne pourrais pas être plus excité », a déclaré le natif de New York, qui a contribué à l’album posthume Exodus de DMX, qui sortira demain.

«Nous sommes ravis de retrouver l’équipe de The Orchard», a ajouté Peter Bittenbender, PDG de Mass Appeal. «Ce que Brad et son équipe ont construit au cours des dernières années est au-delà de l’impressionnant, et nous sommes impatients de contribuer à renforcer leur place dans le Hip Hop avec tous les talents et projets incroyables que nous avons alignés, y compris un projet majeur pour notre Hip Plateforme Hop 50. »

Showtime et Mass Appeal ont annoncé Hip Hop 50 – «un partenariat de programmation multi-plateforme pluriannuel… pour célébrer le 50e anniversaire du Hip Hop» – il y a environ une semaine. Le projet devrait englober «des séries originales, des films et des expériences», selon sa bande-annonce officielle.

Enfin, Sony Music a acquis à la fin de l’année dernière Probity, une entreprise de vente de musique basée au Royaume-Uni, ainsi que Human Re-Sources, la société de distribution et de services d’artistes de J. Erving. Human Re-Sources a été rapidement intégré dans The Orchard.