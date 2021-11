L’appel de Meghan et Harry « surestimé » – Les Sussex risquent d’être insignifiants en dehors du cabinet | Royale | Nouvelles

Une déclaration disait : « Lorsque nous investissons les uns dans les autres, nous changeons le monde…

« Que ce soit par l’investissement de temps (comme pour le mentorat), l’investissement dans la communauté (comme pour le bénévolat) ou l’investissement de fonds (pour ceux qui en ont les moyens), nos choix – de comment et où nous mettons notre énergie – nous définissent comme une communauté mondiale.

Sur leur site Web, Ethic a déclaré que Meghan et Harry étaient «profondément déterminés à aider à résoudre les problèmes déterminants de notre époque – tels que le climat, l’équité entre les sexes, la santé, la justice raciale, les droits de l’homme et le renforcement de la démocratie – et comprennent que ces problèmes sont intrinsèquement interconnectés. ”.

Lors d’un récent voyage à New York, le duc et la duchesse se sont adressés à la foule rassemblée à Central Park à New York pour Global Citizen Live.