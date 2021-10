L’appel de Raikkonen était « marginal », admet la FIA alors qu’Alonso souligne « l’incohérence » · .

La décision des commissaires sportifs de ne pas pénaliser Kimi Raikkonen pour avoir dépassé Fernando Alonso hors de la piste au premier virage était « marginale », a admis le directeur de course de la FIA Formule 1, Michael Masi.

La décision a exaspéré Alonso, qui a décrit les décisions des commissaires comme « aléatoires » après la course.

Masi a déclaré qu’il comprenait la frustration d’Alonso face à cette décision et qu’il avait l’intention de soulever la question avec les pilotes lors de la prochaine course.

« L’appel concernant lui et Kimi au premier tour était certainement marginal », a déclaré Masi. « Ce sera quelque chose dont nous aurons une discussion lors de la prochaine réunion des pilotes avec tous les pilotes. »

Les commissaires sportifs ont pris en considération le fait que Raikkonen était hors piste lorsqu’il a dépassé Alonso, mais aussi si le pilote Alpine devait laisser plus de place à son rival à la sortie du virage, a expliqué Masi.

« Il y avait deux parties à l’histoire, appelons-la, qui a été évidemment le dépassement et regarder le forçage hors piste et puis évidemment l’élément suivant du dépassement », a-t-il déclaré. « C’est donc quelque chose dont nous discuterons en groupe lors de la prochaine réunion. »

Cependant, Alonso a insisté sur le fait que l’appel de Raikkonen n’était pas cohérent avec d’autres décisions pendant la course, y compris des occasions où les pilotes à l’intérieur des virages avaient forcé les autres à écarter. Le pilote Alpine a souligné que Carlos Sainz Jnr avait dépassé le virage 12 au premier tour alors qu’il était à l’extérieur de Lando Norris et a rendu la position (Sainz a d’abord cédé au coéquipier de Norris, Daniel Ricciardo, qui est également parti au même virage, puis plus tard, il a laissé passer Norris et l’a repassé).

Plus tard dans la course, Alonso est parti en dépassant Antonio Giovinazzi au virage 12 et a dû reprendre la position. Giovinazzi est ensuite parti au virage 12 alors qu’il perdait à nouveau avec Alonso et cette fois, le pilote Alfa Romeo a été invité à laisser passer son rival.

Ces incidents ont tous montré que l’appel de Raikkonen avait été mal géré, a insisté Alonso.

« Il y a eu le même incident au premier tour. Lando au virage 12 a freiné à l’intérieur, a dépassé Sainz, Sainz est sorti de la piste, a repris la position et c’était bien. Et puis dans la dernière partie de la course, lorsque j’ai dépassé Giovinazzi pour la deuxième fois, j’ai freiné à l’intérieur dans le virage 12 et à nouveau je l’ai forcé à sortir de la piste. Et il a regagné la position hors piste, et cette fois il a dû me rendre la position.

« Donc, d’une certaine manière, vous forcez toujours un gars à sortir de la piste lorsque vous freinez à l’intérieur. Vous vous engagez à dépasser et ils sont à l’extérieur, ils doivent décider si [they’re] reculer ou garder les pleins gaz hors de la piste, en dehors du circuit. C’est ce que Sainz a fait, Giovinazzi a fait, j’ai fait. Et nous devons certainement redonner la position parce que vous êtes à plein régime en dehors de la piste. Mais Kimi ne l’a pas fait.

« C’est pourquoi j’ai senti que ce n’était pas cohérent. J’ai perdu environ 10 secondes en faisant toutes ces choses et évidemment les possibilités de points ont disparu.

Alonso est parti du fond de la grille et pense qu’il avait une chance d’atteindre les points s’il n’avait pas abandonné à cause d’un problème technique. Il a dit qu’il n’était « pas trop fâché » à propos de la décision des commissaires sportifs « parce que ce n’est qu’une place à un point et puis nous avons eu la défaillance de l’aileron arrière de toute façon, donc cela n’a pas changé notre course, sans doute. Ce n’est donc pas un problème.

Un échange radio entre Masi et le directeur sportif d’Alpine Alan Permane a été diffusé lors de la couverture télévisée de dimanche dans laquelle le directeur de course a été entendu insistant sur le fait que la décision de Raikkonen ne signifiait pas que les pilotes étaient autorisés à dépasser hors piste. Masi a déclaré qu’il n’avait aucune inquiétude quant à l’interrogatoire de Permane.

« J’ai de bonnes relations avec tous les directeurs sportifs », a-t-il déclaré. « Ils se battent tous dans leur propre coin et c’est ce à quoi vous vous attendriez pour qu’ils continuent à se battre dans leur propre coin. »

