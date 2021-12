L’appel de Rangnick déclenche un changement de cible avec le transfert de Man Utd désormais «impossible»

Un appel décisif de Ralf Rangnick a donné un nouveau souffle à l’arrière latéral de Manchester United Diogo Dalot et a incité son prétendant n ° 1 à cibler un autre arrière droit de Premier League, selon un rapport.

L’arrière latéral portugais, 22 ans, semblait n’avoir aucun avenir à Old Trafford sous la direction d’Ole Gunnar Solskjaer. Sa forme de pré-saison avait été suggérée comme un facteur clé derrière l’abandon par Manchester United de sa poursuite de Kieran Trippier au cours de l’été. Cependant, cela ne s’est pas traduit en minutes sur le terrain.

Aaron Wan-Bissaka a été régulièrement sélectionné devant Dalot, plus offensif. Mais sous Michael Carrick et maintenant Rangnick, Dalot a été préféré.

La formation 4-2-2-2 de Rangnick nécessite que ses arrières latéraux bombardent vers l’avant et fournissent de la largeur. Dalot est sans doute plus adapté aux exigences de Rangnick et peu seraient surpris de le voir conserver sa place devant Wan-Bissaka.

Dans cet esprit, Sport Witness (citant la publication italienne Il Tempo) rapporte que le prétendant n ° 1 Roma est sur le point d’admettre sa défaite sur Dalot.

Le patron de la Roma, Jose Mourinho, avait espéré débarquer Dalot en janvier. Un prêt avec option d’achat a été vanté, mais l’influence de Rangnick rend désormais un accord « improbable » et presque « impossible ». Cela sonne vrai pour un prêt ou une offre permanente.

La Roma fixe son regard sur Max Aarons de Norwich

Au lieu de cela, Corriere dello Sport note que Roma se tournerait désormais vers Max Aarons de Norwich City.

Aarons a un style et un profil similaires à ceux de Dalot, étant au début de la vingtaine et à l’aise sur le pied avant.

L’équipe de Serie A l’intérêt pour Aarons a également été détaillé par Calciomercato plus tôt cette semaine.

En tant que tel, il semble que Dalot soit maintenant en sécurité à United et le patron des Canaries, Dean Smith, pourrait faire face à une lutte difficile pour tenter de retenir les services d’Aarons.

Pendant ce temps, le dernier ajout au personnel de Ralf Rangnick a donné à Manchester United un double coup de pouce dans sa poursuite surprise de l’attaquant de Chelsea Timo Werner, selon un rapport.

Sa volonté de bousculer et de harceler les défenseurs l’avait vu émerger comme un cible surprise pour Manchester United la semaine dernière. Le manager par intérim Rangnick est un amoureux du pressing, et Werner pourrait aller comme un gant à Old Trafford.

Des rumeurs avaient circulé selon lesquelles la chef de Chelsea, Marina Granovskaia, était prête à rompre les liens avec l’homme de 47,5 millions de livres sterling. Un accord de prêt à Barcelone en janvier avait été vanté, mais Thomas Tuchel aurait mis le pied à terre pour empêcher une telle sortie.

Mais selon le Daily Express, une approche plus proche de chez soi pourrait bientôt émerger pour Werner. Citant le Mirror, ils révèlent que United a recruté Helmut Gross, 75 ans, pour rejoindre l’équipe de Rangnick.

Le duo a ensuite travaillé à nouveau ensemble à Hoffenheim puis au RB Leipzig – le club où Werner s’est fait connaître. Sa nomination à United pourrait être « instrumentale » si United choisissait de tenter sa chance pour Werner. Cependant, Gross n’est pas le seul nouveau visage qui pourrait aider à attirer Werner à Old Trafford.

Rangnick a également récemment recruté le psychologue du sport Sascha Lense. L’homme de 46 ans est le père de la partenaire de Werner, Paula.

