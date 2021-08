L’appel de «retour au bureau» de Rishi Sunak a été évité en raison des inquiétudes concernant le fonctionnement du bureau | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les données de Remit Consulting suggèrent que seul un pourcentage marginal d’agents sont revenus depuis la levée des mesures de verrouillage. Le conseil du gouvernement de « travailler à domicile dans la mesure du possible » a été abandonné le 19 juillet.

Avant la soi-disant Journée de la liberté, la chancelière a déclaré que le travail à distance sur Zoom a été particulièrement nocif et «pas génial» pour les jeunes employés, selon le Telegraph.

Il a ajouté que la communication en face à face est particulièrement « précieuse » pour le personnel plus jeune.

Il a déclaré au journal: «Je pense que pour les jeunes, en particulier, cette capacité d’être dans votre bureau, d’être sur votre lieu de travail et d’apprendre des autres plus directement, est quelque chose de vraiment important et j’ai hâte que nous y revenions lentement. “

Mais de nouvelles données obtenues par Remit Consulting montrent que seul un pourcentage marginal de travailleurs sont retournés au bureau depuis.

Dans les semaines qui ont suivi la levée des restrictions, le nombre d’employés du bureau est resté stagnant à 11,7%.

Il s’agit d’une légère augmentation par rapport à 11,1 % avant la modification des directives.

Les entreprises ont adopté un modèle « hybride » où les employés partagent leur temps entre le bureau et le travail à domicile.

Zachary Gauge, analyste chez UBS, a déclaré que les données étaient “profondément préoccupantes”.

Il a déclaré au Telegraph : « Si cela reste à ce niveau, c’est très préoccupant car vous ne pouvez pas exploiter des bureaux à seulement 10 % d’occupation.

« À partir de septembre, nous commencerons à avoir une meilleure idée de ce à quoi cela ressemble réellement…

“La plupart des gens auront eu deux jabs et c’est à ce moment-là que les entreprises commenceront à adopter une approche plus dure vis-à-vis des personnes qui reviennent au bureau.”

Lorna Landells, analyste chez Remit Consulting, a souligné “une lente augmentation” du retour des employés de bureau, mais a souligné qu’un pourcentage important “continue clairement à travailler à distance”.

Elle a ajouté : « Il est difficile de voir une augmentation marquée de ces chiffres avant la fin de la saison des vacances. La question de septembre sera de savoir si « retour à l’école » signifiera également « retour au bureau » ? »

A NE PAS MANQUER

Gove a trop de pouvoir ! Fureur à la poussée sans fin pour les passeports vaccinaux [INSIGHT]

Il est temps de laisser les jeunes réserver leur deuxième shot, déclare KAROL SIKORA [COMMENT]

Effets secondaires des vaccins Covid: J&J jab lié à une baisse des plaquettes sanguines [REVEAL]