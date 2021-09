L’appel de Ripple dans le différend sur les données de pré-autorisation a été «REFUSÉ»

in

La dernière mise à jour du procès XRP a vu le tribunal rejeter la requête de Ripple pour obliger la SEC à produire des documents reflétant les décisions de précontrôle de la SEC concernant les transactions des employés de la SEC en Bitcoin, Ether ou XRP, ainsi que les certifications annuelles concernant les avoirs en XRP des employés de la SEC.

#XRPCommunity #SECGov v. #Ripple #XRP RUPTURE: La demande des défendeurs de documents reflétant les décisions de précontrôle de la SEC concernant les transactions des employés de la SEC en bitcoin, éther ou XRP, et les certifications annuelles concernant les avoirs en XRP des employés de la SEC est REFUSÉE. pic.twitter.com/8vGorDaEs2 – James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 (@FilanLaw) 21 septembre 2021

L’argument de Ripple’s Privacy Act tombe à plat

publicité

Dans son opposition, la SEC avait déjà fait valoir que la demande de Ripple avait une « barre de pertinence faible » et constituait une « intrusion injustifiée » dans les données financières sensibles des employés de la SEC. Ripple s’est opposé aux allégations de la SEC sur la protection de la vie privée, déclarant que la défense ne recherche que des données agrégées et entièrement anonymisées de portée étroite et d’une durée limitée. Ripple affirme dans sa réponse que leur requête en contravention à la découverte ne possède « aucun obstacle en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels à la Cour ordonnant la production de ces informations ».

Alors que les défendeurs ont fait appel pour des documents anonymisés ou agrégés, la Cour a déclaré que les données relatives aux décisions de précontrôle du conseiller en éthique ne sont pas suffisamment probantes. En outre, selon la décision de la Cour, des preuves partiellement probantes ne peuvent justifier l’intrusion dans la conduite financière des employés de la SEC, même si elles sont anonymisées, agrégées ou expurgées.

La Cour a précisé que la Loi sur la protection des renseignements personnels protège les informations récupérées directement ou indirectement à partir d’un système d’enregistrements comme le Personal Trading Compliance System de la SEC. Cependant, la seule façon d’écarter la Loi sur la protection des renseignements personnels en vertu d’une ordonnance du tribunal est de fournir au tribunal des preuves justifiant la divulgation.

De plus, « le tribunal doit accorder un poids approprié aux politiques sous-jacentes… aux protections légales, et… les comparer avec les facteurs soutenant la découverte dans un procès particulier ». L’ordonnance du tribunal a également souligné l’échec des défendeurs à montrer qu’une telle divulgation est justifiée dans le procès XRP.

L’appel annuel de certification du défendeur a également été rejeté par l’interdiction existante du Congrès de « divulgation de ces informations financières par le biais des lois et réglementations fédérales sur la protection de la vie privée afin de préserver la confidentialité des employés du gouvernement ». Cependant, la Cour a ordonné à la SEC de fournir aux défendeurs des données à l’appui de la déclaration de l’avocat de la SEC au cours du 25 août 2021, de se réunir et de conférer qu’après l’ordonnance formelle d’enquête concernant Ripple le 9 mars 2019, les employés de la SEC ne pouvaient plus commercer. XRP.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Journalisme et communication de masse Diplômé de ’21, Palak est un journaliste GenZ avec une formation en journalisme de style de vie et en relations publiques. Chez CoinGape, Palak est un journaliste crypto junior se préparant au Web 3.0