L’appel de Shamima Begum à retourner au Royaume-Uni furieusement rejeté par les Britanniques – “Elle a choisi sa voie!” | Royaume-Uni | Nouvelles

Dans sa dernière interview, la jeune femme de 21 ans a déclaré qu’elle ne pensait pas qu’elle était une terroriste et insiste sur le fait qu’elle n’a pas besoin d’être réhabilitée. En fait, l’ancienne écolière de l’Est de Londres a déclaré qu’elle “adorerait” aider à réhabiliter les autres. Mme Begum, qui a été déchue de sa citoyenneté britannique en février 2019, a revêtu un look complètement différent dans l’interview, portant un jean, un t-shirt et d’autres accessoires de mode occidentaux.

Mme Begum, qui a quitté la Grande-Bretagne pour rejoindre l’État islamique en 2015, a été interviewée au camp de prisonniers d’al-Roj en Syrie par le journaliste Andrew Drury.

Elle portait un jean skinny bleu pâle, un t-shirt blanc, une casquette de baseball Nike et tenait une petite pochette.

Ses longs cheveux noirs étaient usés et ses ongles peints en rouge vif.

Le style contraste fortement avec son image précédente de mariée djihadiste portant un hijab et un foulard.

Mme Begum a déclaré que son changement de look la rendait “heureuse”.

Elle a également insisté sur le fait qu’elle était prête à retourner au Royaume-Uni et n’avait pas besoin de rééducation.

Elle a déclaré: “Je ne pense pas que j’étais un terroriste. Je pense que j’étais juste un enfant stupide qui a fait une erreur.

“Personnellement, je ne pense pas que j’ai besoin d’être réhabilité, mais je voudrais aider d’autres personnes à être réhabilitées. J’adorerais aider.”

Mais les utilisateurs des médias sociaux ne sont pas convaincus par le changement d’avis de Mme Begum et veulent que le gouvernement veille à ce qu’elle ne soit pas autorisée à retourner au Royaume-Uni.

Une autre personne a dit : “Jamais ! Elle a choisi sa voie.”

Tandis qu’une personne fulminait : “Omg si je n’en ai pas marre de plaider. Vous restez là-bas.

“Vous êtes un risque que vous ayez tourné contre ce pays maintenant vous voulez revenir.”

Mais d’autres utilisateurs de médias sociaux étaient plus sympathiques et ont noté que Mme Begum n’avait que 15 ans lorsqu’elle a décidé de rejoindre l’État islamique.

Ils ont écrit : « Donc, les jeunes de 15 ans ne peuvent pas voter, ne peuvent pas avoir d’enfants… c’est presque comme s’il y avait une compréhension légale qu’ils sont trop jeunes pour prendre leurs propres responsabilités et prendre des décisions éclairées à long terme ?

“Cette fille a été soignée, violée et ses amis assassinés – cela a du sens.”

D’autres utilisateurs ont déclaré qu’ils “se sentaient désolés” pour le joueur de 21 ans.