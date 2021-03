Danny Murphy pense que certains joueurs des moins de 21 ans d’Angleterre pensent que c’est une « punition » d’être dans l’équipe et Aidy Boothroyd doit prendre la responsabilité de ne pas en tirer le meilleur parti.

Les Young Lions ont perdu 2-0 contre le Portugal lors de leur deuxième match de phase de groupes de l’Euro 2021, les mettant au bord de l’élimination du tournoi.

.

La pression monte sur Aidy Boothroyd, patron des moins de 21 ans en Angleterre

Ils doivent battre la Croatie par au moins trois buts mercredi et espérer que le Portugal gagnera contre la Suisse.

Les moins de 21 ans d’Angleterre ont à leur disposition une multitude de talents, dont Callum Hudson-Odoi, Emile Smith Rowe, Curtis Jones, les frères Sessegnon, entre autres.

Cependant, ils n’ont pas encore marqué dans le tournoi et des questions ont de nouveau été soulevées à propos du manager Boothroyd.

«Je pense que le manager doit assumer une grande partie du blâme et de la responsabilité. Il ne s’agissait pas seulement de perdre des matchs, mais de la façon dont ils ont perdu », a déclaré Murphy à talkSPORT.

.

Les moins de 21 ans d’Angleterre ont perdu leur dernière sortie aux mains du Portugal dimanche soir

«La direction du club d’Aidy Boothroyd, en général, n’était pas un entraîneur de football qui aimait jouer au football comme les moins de 21 ans devraient jouer.

«Il est probablement pris entre immobile et dans son cœur ne veut pas vraiment jouer comme il essaie d’entraîner les joueurs à jouer. Il pourrait ne pas être d’accord avec cela.

«Je ne pense pas que les joueurs des moins de 21 ans y vont avec le sentiment qu’ils vont être catapultés dans l’équipe (senior), certains ont probablement l’impression que c’est plus une punition.

«En fin de compte, ce n’est pas assez bon. Il doit y avoir un changement car vous ne pouvez pas avoir une équipe comme celle des moins de 21 ans. Quelque chose ne va pas fondamentalement.

.

Aidy Boothroyd n’a pas remporté ses six derniers matchs lors des tournois majeurs

Murphy a poursuivi: «Je pense que maintenant, il y a aussi un changement d’état d’esprit chez certains, pas tous, des joueurs où il y a un peu de droit entre en jeu.

«Vous pensez ‘qu’est-ce que je fais ici? Je suis meilleur que ça. Je joue pour Chelsea samedi et maintenant je suis chez les moins de 21 ans. »

Ce n’est pas la première fois que le record de Boothroyd est critiqué alors que les moins de 21 ans se sont écrasés du même tournoi en 2019 de la même manière.

Cette équipe contenait des joueurs comme Phil Foden, James Maddison, Aaron Wan-Bissaka et Tammy Abraham, mais a perdu contre la France et la Roumanie et a fait match nul contre la Croatie lors de leur dernier match de groupe.

Les moins de 21 ans d’Angleterre n’ont remporté que trois de leurs 19 derniers matchs de la finale du tournoi. Le record de Boothroyd est remporté deux fois, perdu cinq et fait match nul deux.

.

L’Angleterre a perdu 1-0 contre la Suisse lors de son premier match de groupe

Son contrat prend fin à la fin de la saison et il est sous pression pour sauver son emploi avant le dernier match de la phase de groupes.

Murphy a également remis en question les sélections de Boothroyd et a fait valoir que c’était en fin de compte sa responsabilité pour leur échec.

«Gareth Southgate et son équipe n’hésitent pas à faire passer les jeunes joueurs. Ils gardent un œil sur les moins de 21 ans », a expliqué Murphy.

«Ces qualifications et ces tournois particuliers sont survenus à un moment de la saison où certains des joueurs sont désespérés de faire partie de cette équipe première, donc il y a de la déception chez certains joueurs.

«Certains des autres joueurs n’ont pas beaucoup joué au niveau des clubs, (Eddie) Nketiah en serait un exemple.

.

Callum Hudson-Odoi est l’un des nombreux talents à la disposition d’Aidy Boothroyd

«Il n’a pas joué depuis combien de temps dans l’équipe d’Arsenal, puis va dans les 21 et devrait produire sa meilleure forme, ce qui est difficile.

«Pourquoi jouez-vous avec lui? Jouez à quelqu’un qui joue chaque semaine.

«Le moment n’est pas idéal pour le manager, mais en fin de compte, le travail de tout manager, qu’il soit international, des moins de 21 ans ou au niveau du club, est de motiver le groupe que vous avez, de comprendre sa mentalité et de trouver un moyen. de les amener à performer à leur meilleur.

«Si cela signifie prendre des joueurs un peu plus jeunes et pas aussi établis et plus affamés, alors faites-le.

«Si vous ne parvenez pas à obtenir une mélodie des joueurs que vous apportez à cause de quoi que ce soit, alors vous êtes responsable en tant qu’entraîneur. C’est aussi simple que ça. »