L’appel désespéré de Boris aux dirigeants mondiaux pour avoir humilié la COP26 en disant « Le Royaume-Uni n’est PAS corrompu ! » | Politique | Nouvelles

Boris Johnson a été exhorté par un député conservateur de haut rang à s’excuser pour sa gestion de la sordide rangée qui a englouti son parti à la suite de la réprimande d’Owen Paterson. Alors que les conservateurs d’arrière-ban sont toujours irrités après que le gouvernement a effectué un revirement en matière de réforme des normes la semaine dernière, l’ancien whip en chef Mark Harper a déclaré que le premier ministre devrait s’excuser auprès du public et des députés. Lors de l’allocution du Premier ministre à Glasgow, Emma Gatten du Telegraph a demandé: « Sur les députés, quels sont vos messages aux électeurs alarmés par les gros titres selon lesquels le sordide conservateur est revenu? Voulez-vous vous excuser pour la façon dont vous gérez Owen Paterson Cas? »

M. Johnson a répondu: « Comme nous sommes dans un contexte international et que nous parlons devant des collègues internationaux, je veux dire une chose.

« Je crois sincèrement que le Royaume-Uni n’est pas du tout un pays corrompu et je ne crois pas non plus que nos institutions soient corrompues.

« Je pense que c’est très important de le dire.

« Nous avons un système très strict de démocratie parlementaire et de contrôle, notamment par les médias.

LIRE LA SUITE : Panique en Irlande : Dublin prépare une guerre commerciale pour le Brexit

« Je pense que vous avez des cas où des députés qui ont enfreint les règles dans le passé peuvent être coupables d’enfreindre les règles aujourd’hui.

« Ce que je veux voir, c’est qu’ils fassent l’objet de sanctions appropriées. »

Cela survient après que les députés conservateurs ont reçu l’ordre mercredi de voter pour un nouveau comité chargé d’examiner un système d’appel modifié après la sanction de l’ancien secrétaire à l’environnement, M. Paterson, uniquement pour que les ministres fassent marche arrière après que les partis d’opposition ont refusé de coopérer.

Au début d’un débat d’urgence de trois heures à la Chambre des communes à la suite de la dispute sur le traitement de M. Paterson, M. Harper a déclaré que les députés d’arrière-ban méritaient « des décisions bien réfléchies et fondées sur de bonnes bases ».

Il a déclaré: « Si à l’occasion, comme à cette occasion … si le capitaine de l’équipe se trompe, alors je pense qu’il devrait venir s’excuser auprès du public et de cette Assemblée, c’est la bonne chose à faire en termes de leadership . »

Avant le débat, M. Johnson a refusé de s’excuser lorsque des diffuseurs lui ont demandé à plusieurs reprises lors d’une visite à Northumberland s’il le ferait, arguant qu’il y avait des « préoccupations de longue date parmi les députés » quant à la manière dont les enquêtes sur les normes étaient traitées.

Plusieurs conservateurs de l’admission de 2019 se sont joints pour s’exprimer sur la sleaze row lors du débat à la Chambre des communes, un député admettant qu’ils avaient enduré une « période misérable » depuis le vote de la semaine dernière.

Aaron Bell, le député de Newcastle-under-Lyme qui s’est rebellé pour s’opposer à l’amendement mercredi, a déclaré que nombre de ses collègues élus lors de la victoire écrasante de M. Johnson « souhaitaient avoir choisi de voter différemment et se battre ».

A NE PAS MANQUER

Boris Johnson EN DIRECT: le PM fait rage contre les députés qui ne respectent pas les règles du deuxième emploi [LIVE]

Le scandale des torys sleaze secoue le Cabinet – mais ont-ils un deuxième emploi ? [ANALYSIS]

Chances de sortie de Boris Johnson: 1 chance sur 3 que le PM « corrompu » parte [INSIGHT]

Il a déclaré aux députés : « La réalité, c’est que mes amis n’auraient pas dû être placés dans une position aussi odieuse. »

Au lendemain de la dispute, M. Paterson a annoncé qu’il quittait son poste de député après 24 ans, accusant le « monde cruel de la politique ».

Cela faisait suite à une recommandation du Commons Standards Committee selon laquelle il devrait être suspendu du Parlement pendant six semaines après avoir commis une violation « flagrante » de l’interdiction séculaire du lobbying rémunéré par les députés.

M. Paterson avait espéré contester la conclusion par le biais d’un nouveau système d’appel, mais les députés de tous les côtés de la Chambre étaient en colère contre la façon dont les ministres avaient cherché à confondre son cas avec une réforme plus large du système.