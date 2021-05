L’appel désespéré du prince Harry à Meghan Markle alors que le couple a été forcé de se séparer au début de la romance | Royal | Nouvelles

Harry et Meghan démontrent des chiffres qui divisent de chaque côté de l’étang. Le commentateur conservateur américain Candace Owens a critiqué le couple à la suite de la discussion du podcast d’Harry sur sa vie de royal, avec l’acteur et défenseur de la santé mentale, Dax Shepard. Mme Owens a accusé Harry et Meghan de s’exprimer publiquement alors qu’ils avaient dit au monde entier qu’ils quittaient la famille royale afin de pouvoir avoir plus d’intimité. Les assistants royaux ont également été irrités par les accusations de Harry et Meghan et auraient exhorté la reine à «les dépouiller de leurs titres».

En 2020, le couple a publié une déclaration officielle pour annoncer son départ du cabinet et, lorsqu’ils se sont assis avec Oprah Winfrey, ils ont expliqué au monde que les raisons de leur départ étaient dues à un certain nombre de facteurs, notamment la sécurité, les nuances raciales, les préoccupations pour La santé mentale de Meghan était ignorée et le fait qu’Harry croyait que son frère le prince William et son père le prince Charles étaient «piégés» dans le système royal.

Avec toute la controverse entourant Harry et Meghan, il est possible que le couple souhaite pouvoir ramener leur romance aux premiers jours où personne ne connaissait l’existence de la relation.

Dans un documentaire d’Amazon Prime intitulé “ Meghan Markle: Hollywood à Windsor ”, la correspondante royale Eve Pollard a déclaré: “ Ils campaient sous les étoiles – je ne pense pas que ce soit comme vous et je sais que c’était probablement beaucoup plus luxueux. que ça.

«Meghan et Harry ne sont allés qu’à deux rendez-vous – elle retournait au Canada et il retournait travailler en Afrique quand il a dit ‘retrouvez-moi dans ma tente’ et c’est ce qui s’est passé.

«Aucun temps n’a été perdu.»

Meghan a officiellement rejoint la famille royale en 2018.

Selon les experts royaux, la relation est devenue une romance éclair – après avoir été présentés l’un à l’autre par un ami commun – parce que Meghan travaillait au Canada, de sorte qu’ils n’ont pas pu passer beaucoup de temps ensemble.

Le couple devait agir vite pour continuer à se courtiser et c’est dans cet esprit qu’ils ont décidé de partir en vacances en Afrique.

Bien que Meghan soit actuellement enceinte de son deuxième enfant, elle est apparue à l’événement VAX Live via un écran numérique et a envoyé des souhaits d’anniversaire à son fils Archie tout en mettant en place une campagne en son nom qui a permis de collecter plus de 600000 dollars pour aider à sécuriser les dons de vaccins contre le coronavirus.

Harry est apparu sur le podcast Armchair avec Dax Shepard pour discuter de ses expériences en matière de santé mentale – il a également expliqué à quel point la santé mentale de Meghan est meilleure – maintenant qu’elle a quitté le cabinet et qu’ils sentent tous les deux qu’ils veulent créer une vie qui est “ meilleure que être une princesse ».