L’appel d’offres BSNL 4G franchit de nouveaux obstacles : à l’exception du TCS, d’autres acteurs signalent des problèmes techniques avec leur partenaire principal

Les entreprises présélectionnées telles que Tech Mahindra, HFCL et L&T sont confrontées à des défis avec leur partenaire indien, Pertsol, qui propose la solution de base pour le réseau.

Le déploiement du réseau 4G par l’entreprise publique Bharat Sanchar Nigam (BSNL) sera encore retardé car les entreprises nationales, qui ont été mandatées pour mener des essais pour le projet, ont franchi un nouvel obstacle. Les entreprises présélectionnées telles que Tech Mahindra, HFCL et L&T sont confrontées à des défis avec leur partenaire indien, Pertsol, qui propose la solution de base pour le réseau.

Des sources ont déclaré que ces entreprises avaient communiqué à BSNL qu’il ne serait pas possible de mener des essais avec Pertsol et que les risques d’échec étaient élevés, car plusieurs problèmes techniques ont été découverts lors des discussions techniques. Ces entreprises ont donc suggéré d’être autorisées à mener les essais avec la solution de base de C-DoT, propriété de l’État. Cependant, jusqu’à présent, ils n’ont pas reçu d’autorisation car le C-DoT a un lien avec le TCS pour mener les essais.

Comme indiqué précédemment, BSNL avait sélectionné TCS, Tech Mahindra, HFCL, L&T et ITI pour mener des essais 4G à des emplacements sélectionnés avec leurs partenaires de réseau principal et radio. Des essais sont nécessaires car BSNL a été mandaté par le gouvernement pour utiliser l’équipement d’entreprises locales uniquement pour son réseau central dans le cadre de ce qu’on appelle un modèle dirigé par un intégrateur de système.

TCS a établi un partenariat avec C-DoT pour le réseau central et Tejas et Altiostar pour l’équipement radio. Tech Mahindra s’est associé à Pertsol pour le réseau central et à Sterlite et Altiostar pour le réseau radio. De même, HFCL s’est associé à Pertsol pour le cœur et à Mavenir pour le réseau radio, tandis que L&T a proposé de faire les essais avec le cœur de Pertsol et le réseau radio de Mavenir.

Étant donné que, à l’exception de TCS, les autres entreprises sélectionnées ont choisi Pertsol comme partenaire de réseau principal et que la solution présente des problèmes techniques, ces entreprises craignent que s’ils mènent des essais et s’ils échouent, ils ne passeront pas à l’étape suivante.

Si ces entreprises ne sont pas autorisées à utiliser la solution de base de C-DoT, TCS sera la seule entreprise restante dans la mêlée pour le déploiement du réseau de BSNL. Mais là aussi il y a un problème. TCS a proposé 128 écarts dans les spécifications de ses produits, ce qui, selon BSNL, pourrait compromettre ses perspectives commerciales et avoir un impact sur l’expérience client.

Selon les responsables de BSNL, les écarts proposés par TCS incluent quelques problèmes critiques et ne peuvent pas être compromis pour les tests de l’équipement proposé dans le cadre d’une preuve de concept (PoC) ou d’essais, car le même équipement doit être déployé dans un réseau commercial immédiatement après les essais. .

Le déploiement du réseau de BSNL a déjà pris beaucoup de retard. Un précédent appel d’offres pour la 4G a été annulé en juillet de l’année dernière. Depuis lors, BSNL s’est engagé avec des entreprises locales pour déployer son réseau, mais aucun calendrier spécifique n’a été spécifié. BSNL s’attend à ce que la 4G soit déployée dans un délai de 10 mois après la réussite des essais, mais étant donné qu’il y a tellement d’obstacles autour des essais, le déploiement du réseau ne devrait pas avoir lieu avant 18 à 20 mois.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.