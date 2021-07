L’appel d’offres pour le projet 75(I) présente des opportunités et des défis

L’un des objectifs déclarés du projet 75(I) est de développer une expertise locale pour « faire de l’Inde la plaque tournante mondiale de la conception et de la production de sous-marins », comme l’a déclaré le ministère de la Défense dans son communiqué de presse sur le sujet. (Image représentative)

Par le commodore Anil Jai Singh,

Le 20 juillet, le ministère de la Défense a publié l’appel d’offres tant attendu et attendu depuis longtemps pour la construction indigène de six sous-marins diesel-électriques conventionnels (SSK) en collaboration avec un constructeur de sous-marins étranger établi. Cela fait suite à l’approbation de Rs 43000 crores accordée par le ministre de la Défense pour ce programme désigné Projet 75 (I). Il s’agit également du premier programme qui progressera conformément au modèle de partenariat stratégique introduit dans la procédure d’acquisition de la défense (DPP) dans le but de transformer le paysage militaro-industriel du pays et reste inchangé dans la procédure d’acquisition de la défense 2020 récemment publiée.

Le projet 75 (I) fait partie du plan de 30 ans pour la construction de sous-marins indigènes qui avait été approuvé par le Comité du Cabinet sur la sécurité en 1999. Il prévoyait la construction de 24 SSK avec les 12 premiers en collaboration avec des équipementiers étrangers d’ici 2012 et les 12 autres, indigènes par la suite. L’objectif du plan était de rationaliser la construction et l’initiation des sous-marins pour assurer une capacité contemporaine en plus de consolider l’écosystème de construction de sous-marins dans le pays. Ce Plan, bien qu’existant encore dans le contexte de la construction de sous-marins, n’a atteint aucun des objectifs souhaités ; au cours des 21 années qui se sont écoulées, seuls trois sous-marins ont été mis en service et pas plus de trois autres seront mis en service d’ici 2030.

Cette approbation présente donc une opportunité de reprendre l’élan dans la construction de sous-marins indigènes et d’arrêter le déficit de capacité croissant dans notre capacité de combat sous-marin que le pays peut difficilement se permettre. Cependant, il présente également de nombreux défis liés au modèle de partenariat stratégique, au degré de transfert de technologie visé et au modèle contractuel entre l’OEM, le partenaire stratégique choisi et le ministère de la Défense et le coût du programme. Cependant, le défi le plus important sera de faire en sorte que la marine indienne, qui devra opérer ces sous-marins pendant les quatre prochaines décennies dans un environnement de sécurité maritime très disputé, obtienne le meilleur et pas nécessairement le moins cher. Il est donc important que ce programme progresse avec cet objectif principal.

La question de l’appel d’offres aux deux SP potentiels présélectionnés a mis la balle dans leur camp. Parmi ceux-ci, l’un sera sélectionné par le MOD comme partenaire stratégique. Là aussi, il y a déjà une contradiction à laquelle il faut remédier. Le modèle SP est destiné à encourager la participation du secteur privé, mais dans ce cas, Mazagon Docks Ltd, Mumbai, l’une des deux entreprises présélectionnées, est une PSU de la Défense (qui, en quelque sorte, est déjà un partenaire stratégique du GoI). Créer une situation concurrentielle juste pour le plaisir ou parce que la procédure le dit n’est peut-être pas toujours la meilleure voie à suivre. En fait, si le partenaire stratégique doit effectivement être stratégique et développer une capacité de base du point de vue du renforcement de la nation, il doit être encouragé à travers un environnement favorable à devenir un dans le vrai sens du terme.

L’un des objectifs déclarés du projet 75(I) est de développer une expertise locale pour « faire de l’Inde la plaque tournante mondiale de la conception et de la production de sous-marins », comme l’a déclaré le ministère de la Défense dans son communiqué de presse sur le sujet. Cependant, parmi les écueils pour y parvenir, il y a la rigidité de la procédure et l’inflexibilité du MoD qui considère une RfP comme une exigence gravée dans le marbre et qui, si elle n’est pas respectée à 100 %, conduit soit à la disqualification de l’OEM soit à fois, la rétractation de la RfP elle-même. L’une des raisons de cette rigidité est le manque d’expertise adéquate dans la bureaucratie civile du ministère de la Défense pour comprendre les détails les plus fins du matériel militaire, les complexités des opérations militaires et la capacité militaire souhaitée, ce qui rend plus sûr le respect du script écrit. Malheureusement, cette rigidité a défait de nombreux programmes d’acquisition. La Marine, d’autre part, a l’expérience, l’expertise et la meilleure compréhension de l’environnement opérationnel ; il est donc idéalement qualifié pour décider de ses besoins mais a rarement le dernier mot.

Pour que ce programme ait la moindre chance de réussir, cette rigidité devra céder la place à une approche flexible et adaptable. Développer une capacité indigène avec des technologies futuristes est un processus évolutif. Les cinq équipementiers étrangers en lice ont une grande expérience dans l’exportation de sous-marins et de technologies sous-marines vers des pays du monde entier, mais leurs modèles peuvent varier. Il serait donc irréaliste de s’attendre à une approche « taille unique » et pourrait faire dérailler l’ensemble du processus. Au lieu de cela, une approche consultative entre les équipementiers étrangers, les SP présélectionnés, le ministère de la Défense et la Marine doit être encouragée pour faire face aux complexités et développer une solution optimale à long terme.

Un autre problème majeur qui afflige souvent les appels d’offres est l’insistance sur une technologie éprouvée. Cela peut fonctionner dans certains cas où l’induction de l’équipement est probable à court terme mais est contre-productive pour les acquisitions importantes et complexes à long terme. Dans le cas du projet 75(I), même les estimations les plus optimistes suggèrent que le premier sous-marin n’entrera en service qu’au début des années 2030 au plus tôt. L’accent devrait donc être mis sur les technologies futuristes. Il y a bien sûr un élément de risque, mais celui-ci peut être largement atténué par une expertise de l’état actuel de développement, de la crédibilité de l’entreprise et de l’évaluation des chances de succès. Il y a suffisamment d’expertise dans le pays pour faire une évaluation juste des risques.

Le chapitre 7 de la Defence Acquisition Procedure (DAP) 2020, qui décrit le modèle de partenariat stratégique, stipule que le soumissionnaire L1 (le plus bas soumissionnaire) sera sélectionné comme partenaire stratégique. Cette approche est fondamentalement erronée si le pays recherche des technologies contemporaines futuristes voire avancées. Dans ce cas, le communiqué de presse du ministère de la Défense indique clairement que l’Inde recherche un transfert de technologie approfondi (le savoir-faire et pas seulement le savoir-faire) de l’OEM étranger pour développer la capacité indigène de concevoir et de construire des sous-marins. Cependant, la procédure exige que le marché soit attribué au plus bas soumissionnaire. Ces deux exigences sont mutuellement incompatibles et le fait d’insister sur ce point pourrait mettre en péril la future capacité de combat sous-marin de l’Inde ainsi que son aspiration à devenir une plaque tournante mondiale pour la conception et la construction de sous-marins. L’Inde ne peut pas se permettre non plus. Par conséquent, le facteur coût nécessite beaucoup plus de délibérations et peut-être une méthode de découverte des prix plus mature et sophistiquée qu’un chiffre brut L1 avec tous les risques qui en découlent.

Le ministre de la Défense a approuvé une somme de Rs 43000 crores pour le programme qui, même selon l’estimation la plus conservatrice, semble être irréaliste. Ce programme prévoit la construction de six sous-marins avec une technologie contemporaine, un modèle industriel complexe, des obligations contractuelles multiples, un transfert de technologie en profondeur, le partage de la Propriété Intellectuelle (PI), des dépenses en capital non récurrentes, la prise en charge de l’élément de risque et la possibilité de délais et de coûts dépassements en plus d’une foule d’autres impondérables qui ne manqueront pas de survenir au fur et à mesure que le programme progresse. Tous ces éléments ont le potentiel d’augmenter considérablement le coût global et il est à espérer que cela ne deviendra pas une pierre angulaire autour du cou du Projet. .

Les détails de l’appel d’offres ne sont pas disponibles dans le domaine ouvert, il est donc impossible de commenter les spécifications techniques mises en évidence dans le document ou la capacité des OEM à être pleinement conformes, même si leurs forces et leurs faiblesses sont bien connues dans le monde entier. Cependant, malgré cela, la clé du succès de ce programme résidera dans l’engagement ferme du gouvernement à chaque étape (budgétaire et autre), la capacité du ministère de la Défense à être flexible dans son approche, l’industrie regardant au-delà de la L1 vers l’objectif national plus large et la marine indienne, qui devra gagner une guerre avec ces sous-marins, s’approprie le programme.

(L’auteur est un vétéran de la marine indienne et vice-président de la Fondation maritime indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

