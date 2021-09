L’appel dramatique d’un ancien Laker en soins intensifs pour COVID

Cédric Ceballos, ancien joueur des Lakers de Los Angeles entre autres, il ne s’amuse pas. L’ancienne équipe de Los Angeles Il a attrapé COVID et est aux soins intensifs depuis 10 jours. Il l’a lui-même communiqué dans un message sur son compte Twitter qui appelle à l’inquiétude, pour ce qu’il dit et pour la photo avec laquelle il l’accompagne : “Lors de mon 10e jour en soins intensifs, COVID-19 me botte officiellement les fesses. Je demande à toute ma famille, mes amis, mes guerriers de prière de prier pour mon rétablissement. Si je vous ai fait quelque chose dans le passé, permettez-moi de m’excuser publiquement. Mon combat n’est pas terminé. Merci”.

Ceballos était un attaquant de carrière choisi 48e au repêchage par les Phoenix Suns en 1990. Dans la franchise de l’Arizona, il a disputé ses quatre premières saisons en NBA et, Portant le maillot des Suns, il est proclamé champion du Mates Contest en 1992. En 94, il rejoint les Lakers, où il passera trois ans et où il deviendra all star en 1995. Cette saison et la suivante, il a terminé avec plus de 21 points en moyenne, démontrant une capacité innée à marquer. Avec l’arrivée de Shaquille O’Neal et Kobe Bryant il a perdu son espace et la franchise californienne a décidé de le transférer aux Suns, d’où est venu Robert Horry, un acteur absolument clé du trio des Lakers au début du 21e siècle.

Parmi ses jalons en tant que joueur, dans l’année où il était all star, il a signé un match de 50 points, étant le premier avec le maillot violet et or qui l’a réalisé au cours des 20 dernières années. De plus, il a terminé la saison 92-93, sa troisième dans la Ligue, avec le meilleur pourcentage de field goal du championnat (57,6%).