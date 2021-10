L’appel du Real Madrid pour le match contre le Shakhtar… Mendy et Marcelo sont de retour !

17/10/2021 à 16h40 CEST

.

Ferland mendy et Marcelo sont les grandes nouveautés de l’appel à Carlo Ancelotti affronter le Shakhtar Donetsk lors de la troisième journée de la Ligue des champions, un match pour lequel ils perdent contre danger édénique et Isco Alarcon, qui s’ajoutent aux pertes dues aux blessures de Dani carvajal, Dani ceballos, Gareth Bale et Luka Jovic.

Ancelotti vous pouvez compter sur des joueurs qui sont revenus mal à l’aise de matchs avec leurs équipes nationales, comme David louange, Militao et Eduardo Camavinga, et se rend également en Ukraine Casemiro, une fois qu’il avait surmonté les problèmes oraux qui l’empêchaient de se rendre à l’appel depuis le Brésil.

Parallèlement à l’actualité de l’appel, le retour des arrières gauches, les Français Ferland mendy, profitant de sa première citation du cours, et le Brésilien Marcelo, après leur deuxième blessure musculaire, ils reviennent également Marco Asensio et Mariano Diaz.

APPELEZ MADRID – SHAHKTAR

Gardiens de but: Courtois, Lunin et Luis López.

Défenses: Éder Militao, David Alaba, Jesús Vallejo, Nacho Fernández, Marcelo, Mendy et Miguel Gutiérrez.

Milieu de terrain: Casemiro, Fede Valverde, Toni Kroos, Luka Modric, Lucas Vázquez, Eduardo Camavinga et Antonio Blanco.

Effronté: Karim Benzema, Marco Asensio, Vinicius, Rodrygo et Mariano.