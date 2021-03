L’appel durable de Billy Murray ⋆ .

]]>]]>

Tom Jolliffe se penche sur la carrière de l’icône du cinéma et de la télévision Billy Murray, qui est toujours aussi forte…

Avec une carrière qui a duré près de 50 ans, la légende britannique Billy Murray s’est fait un nom non seulement en tant que policier ou policier fiable à l’écran, mais a atteint un statut emblématique avec deux rôles particulièrement populaires. Il peut attester le contraire, mais il semble que les choses ne ralentissent pas, avec Murray en demande. Il a déjà sorti une sortie cette année (Vengeance) et un autre à venir sous la forme de Némésis (voir notre entretien avec le producteur Jonathan Sothcott ici).

Murray, dont la carrière a été lancée avec un coup de main des Krays pas moins (qui ont payé les frais de scolarité à l’école de théâtre East 15), a fait sa première grande pause dans Ken Loach. Pauvre vache, avec Terence Stamp. Il avait joué des rôles dans la corruption (avec Peter Cushing), Jusqu’à la jonction (de Peter Collinson) et plus tard le drame de la prison britannique McVicar, avec Roger Daltrey et Adam Faith. Il était alors devenu un visage régulier à la télévision britannique, apparaissant dans tout, de Le Sweeney à Les professionnels, à Minder. Il y avait aussi des diversions intéressantes, comme Rock Follies, mais son point fort semblait être les spectacles de flics d’un côté ou de l’autre de la loi. Beau, charismatique avec une voix inimitable, un rôle plus avant et central était inévitable. Il est presque venu avec Seulement des imbéciles et des chevaux. Un plan plus axé sur le drame a été remplacé par le format de sitcom qui a produit l’une des comédies les plus durables de Grande-Bretagne (et David Jason a pris le rôle de Del Boy). En fait, un rôle emblématique viendrait sous la forme de DS Don Beech dans Le projet de loi.

L’émission de télévision emblématique a duré 27 ans. Il est devenu un aliment de base pour les ménages tout au long, en même temps que le genre de prise du public que certains des savons les plus emblématiques avaient (plus à ce sujet plus tard). En tant que Beech, Murray a pu emprunter un chemin de personnage intéressant. Un homme de loi, un dur à cuire mais aussi quelqu’un avec un côté plus trouble. Beech était le flic classique qui a mal tourné. Son mandat à Sun Hill n’a peut-être pas été aussi long que certains des piliers de la région, mais il a joué à Beech pendant près d’une décennie (récemment de retour dans des promotions ou des invités). Cette mélodie à thème est légendaire à la télévision britannique et l’émission a encore beaucoup d’admirateurs nostalgiques (même des fans plus récents qui la reprennent sur les répétitions sans fin). Beech et son arc reste l’un des plus grands moments forts de la série (et je me souviens personnellement plus que la plupart).

Lorsque vous devenez si synonyme d’un personnage à la télévision, il peut être difficile de le secouer et de vous établir dans quelque chose de nouveau. Murray a fait cela cependant, quand il est arrivé à Albert Square sur EastEnders. C’est une émission qui dure depuis plus de 35 ans et une grande partie de l’attrait continu des résidents de Walford et de leurs mésaventures découle d’une litanie de méchants mémorables. Les personnages qui créent le drame jettent des clés dans les œuvres, que ce soit Dirty Den ou Steve Owen. Le carré a besoin d’un mauvais coup. Quelqu’un de charismatique, avec une sympathie conflictuelle. Sur le papier, Murray était un candidat parfait et lors de la livraison, il a très certainement apporté la marchandise. Croisant les chemins de Peggy Mitchell (feu la grande Barbara Windsor) jusqu’aux gangsters rivaux, il aimait les grandes histoires et les moments mémorables (notamment le fait de jeter son rival Andy Hunter sur un pont d’autoroute). Avec un passage réussi dans EastEnders vient une sorte de popularité qui semble durer. Les fans de longue date de la série ont un grand penchant pour ces grands personnages. Là où d’autres auraient pu sombrer dans l’obscurité, Johnny Allen ne l’a pas fait.

Son travail post-feuilleton a vu un retour au cinéma, mais il n’est pas resté moins prolifique, apparaissant dans un certain nombre de films britanniques indépendants comme Harceleur, Strippers vs loups-garous, Cargaison et aussi avoir une part mémorable dans le culte La montée du fantassin franchise (avec un nouvel épisode en vue avec Murray à nouveau impliqué). Il a même eu le temps de s’aventurer en Europe de l’Est pour co-vedette avec Dolph Lundgren et Cuba Gooding Jr. dans le solide actioner, Un dans la chambre avec Murray exsudant autant de gravitas propulsées par les étoiles que ses co-stars hollywoodiennes. En fait, il semblait qu’il y avait une certaine régularité pour les acteurs britanniques s’aventurant à travers l’Europe à une époque où l’action DTV surveillait régulièrement les habitants de la Bulgarie ou de la Roumanie. Beaucoup de EastEnders des contemporains sont apparus face à des acteurs comme Jean-Claude Van Damme, Wesley Snipes et Steven Seagal. Murray marquerait l’un des rares à correspondre presque sans effort aux têtes d’affiche pour le magnétisme.

Vient maintenant Némésis, présenté comme un thriller moralement ambigu et un retour au cinéma policier britannique classique. Le film offre à Murray le centre de la scène et l’occasion d’exprimer ce charisme magnétique. Fait intéressant, le film est né de certaines des suggestions de Murray, ainsi que du désir du producteur Jonathan Sothcott, de donner à son collaborateur de longue date et ami de la famille le type de projet qui convient à son talent. Certes, cela a fonctionné, et Murray, approchant même les 80 ans, se délecte de faire la une des journaux. Le scintillement est toujours là, tout comme la complexité qui incite le public à aimer un personnage moralement obtus. Il est également capable de jouer avec brio Nick Moran (qui est superbe dans le film), alors que deux forces opposées se heurtent à nouveau après des années d’intervalle.

Le public est toujours attiré par la tête d’affiche de Murray. Vengeance (qui fait ce qu’il dit sur l’étain) a à nouveau Murray en tête. Il est à l’avant-plan de l’œuvre d’art dans un film de vengeance britannique (qui a eu quelques retards) actuellement niché parmi les sorties récentes à travers le Royaume-Uni (et sur Prime aussi). Premiers signes pour Némésis suggèrent un succès, avec le potentiel d’avoir un attrait durable étant donné qu’il renverse les attentes. Nous verrons peut-être Murray en tête d’affiche une fois de plus, mais nous le verrons sans aucun doute. Un retour en tant que Mickey Steele dans le Footsoldier à part la franchise, il se vengera encore plus du film d’action d’ensemble Renégats. Que cela continue longtemps.

Tom Jolliffe – https://www.instagram.com/jolliffeproductions/

