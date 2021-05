L’appel émouvant du garçon mène au vol magique de Spitfire «Je veux juste voir mon grand-père sourire | Royaume-Uni | Nouvelles

Il a donc envoyé une lettre sincère aux aérodromes et aux propriétaires privés de Spitfire à travers le pays l’été dernier, demandant si quelqu’un pouvait lui garantir un vol dans l’avion classique. Harrison avait écrit: “Cela me brise le cœur de le voir si triste. Quand nous sommes ensemble maintenant, je peux dire qu’il ne s’amuse pas autant et que son esprit pense toujours à Nanny.

“Je veux qu’il sourie à nouveau. La seule fois où il semble heureux, c’est quand nous parlons de la RAF et de la Seconde Guerre mondiale, et j’essaie donc de trouver quelqu’un qui pourrait m’aider à le faire monter dans un Spitfire. Son père était un mécanicien pendant la guerre mais a été renvoyé à cause d’un choc d’obus.”

Le personnel de la Spitfire Academy, basée à l’aérodrome de Goodwood dans le West Sussex, a été tellement touché par l’appel que non seulement ils ont accepté d’emmener Malcolm dans un Spitfire pour son anniversaire mais, comme une surprise spéciale, ils ont proposé d’emmener Harrison à en même temps dans un Harvard des années 40.

Harrison, de Sunbury-on-Thames, Surrey, n’a découvert qu’il rejoindrait son grand-père juste avant le vol depuis l’aérodrome de West Sussex hier.

Il a déclaré: “J’ai été tellement surpris, c’était une expérience tellement incroyable. Nous avons fait un tonneau, un plongeon et nous avons bouclé la boucle. Quand j’étais à l’envers, c’était la meilleure sensation au monde.”

À propos de son vol Spitfire, Malcolm a déclaré: “Ce fut une expérience merveilleuse. Je me sentais fantastique. C’est quelque chose que vous devez vivre. Voir ce que cet avion peut faire est tout simplement incroyable.

“Le pilote m’a laissé prendre les commandes et j’ai vu comment il pouvait se déplacer de gauche à droite. Je m’en souviendrai toujours.”

Malcolm, de Hampton, dans le Grand Londres, est marié à Sandra depuis 57 ans. Il a été profondément touché par les efforts déployés par son petit-fils pour lui remonter le moral.

Il a déclaré: “C’est un petit-fils incroyable. C’est incroyable, il est très persistant.

“Il n’y a rien de mieux que j’aurais pu recevoir qu’une chance de monter dans un Spitfire.”