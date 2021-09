L’appel intemporel du dernier album de Talk Talk

Guidé par leur leader déterminé, Mark Hollis, Talk Talk a enregistré un trio d’albums déterminants pour sa carrière à la fin des années 80 et au début des années 90. Le groupe a trouvé une formule gagnante en 1986 avec le sublime The Color Of Spring, mais ils ont pris un virage radical vers le champ gauche avec Spirit Of Eden de 1988 et ont voyagé encore plus loin sur Laughing Stock de 1991.

Largement considérés comme la sainte trinité de Talk Talk, ces albums singuliers et défiant les pigeons sont mis en relief encore plus lorsque l’on considère qu’EMI a initialement commercialisé l’équipe de Hollis comme un groupe de synth-pop brillant semblable à ses camarades de label Duran Duran. Cependant, après le succès du Top 40 de The Party’s Over en 1982 et It’s My Life en 1984, Hollis a affirmé le contrôle créatif de The Color Of Spring : un disque pop grand écran glorieusement réalisé qui a donné naissance aux deux tubes emblématiques du groupe, “Life’s What You Make It”. et « Vivre dans un autre monde ».

Un album révolutionnaire

L’apogée commerciale de Talk Talk, The Color Of Spring, a enregistré un succès mondial et des ventes de plus de deux millions. Cependant, le groupe a évité de telles préoccupations matérialistes pour Spirit Of Eden de 1988, qui a été édité en six morceaux à partir d’heures d’improvisation en studio par Hollis et le producteur/film musical, Tim Friese-Greene.

Un album vraiment révolutionnaire parsemé de rock, de jazz, de musique classique et ambiante, Spirit Of Eden a été acclamé par la critique et a fait partie du Top 20 britannique, mais Mark Hollis est resté catégorique sur le fait que Talk Talk ne ferait pas la tournée du disque. Après avoir traité des problèmes commerciaux fastidieux, le groupe a ensuite quitté EMI et a enregistré son dernier album, Laughing Stock, pour une empreinte de jazz légendaire. Verve Records.

Comme l’a dit le directeur Keith Aspden Le Quietus en 2013, Verve a offert à Hollis et co l’opportunité d’embrasser davantage l’approche expérimentale qu’ils avaient adoptée en rassemblant Spirit Of Eden. « Verve a garanti le financement intégral de Laughing Stock, sans ingérence », a-t-il déclaré. “[The band] ont pleinement profité de cette situation et se sont enfermés pendant toute la durée de l’enregistrement.

Méthodologie extrême

À ce stade, Talk Talk était ostensiblement un projet en studio centré sur Hollis et Friese-Greene, mais complété par des musiciens de session, dont le batteur de longue date Lee Harris. Comme le suggère Aspden, ils se sont retranchés dans les studios Wessex du nord de Londres (anciennement le lieu de naissance de Le choc‘s London Calling) avec une David Bowie/Bob Marley l’ingénieur Phill Brown, où ils sont restés près d’un an à perfectionner les six morceaux qui composent Laughing Stock. La méthodologie impliquée était vraiment obscure, avec des fenêtres occultées, des horloges supprimées et des sources lumineuses limitées à des projecteurs à huile et des lumières stroboscopiques dans le but de capturer la bonne ambiance.

“Cela a pris sept mois en studio, bien que nous ayons pris une pause de trois mois au milieu”, se souvient Brown en 2013. “Je suppose que de l’implication à l’enregistrement en studio, le mixage et le mastering ont pris un an de mon temps. C’était une façon unique de travailler. Cela a coûté cher aux gens, mais a donné d’excellents résultats.

Une quête de perfection

Brown ne plaisantait pas : Laughing Stock a été minutieusement modifié jusqu’à sa durée de 43 minutes à partir d’une série de longues sessions d’improvisation. Hollis a cité d’autres chefs-d’œuvre défiant le genre tels que Tago Mago de Can et les percussions d’Elvin Jones sur Duc Ellington et Jean ColtraneL’enregistrement de “In A Sentimental Mood” en 1962 a influencé l’album, et sa quête de la perfection a été alimentée par son désir de capturer la magie de la spontanéité dans les enregistrements.

« Le silence est au-dessus de tout », a-t-il déclaré au journaliste John Pidgeon au moment de la sortie du disque. “Je préfère entendre une note que deux, et je préfère entendre le silence qu’une seule note.”

Moins est certainement plus en ce qui concerne Laughing Stock. La piste d’ouverture « Myrrhman » commence par 15 secondes de sifflement de l’amplificateur ; le numéro de clôture énigmatique, “Runeii”, présente des pans d’espace ambiant; et la pièce maîtresse fascinante de neuf minutes, « After The Flood », est étayée par des cordes bourdonnantes et éthérées qui ne se concentrent que progressivement.

Cependant, bien que ces morceaux soient sans doute encore plus minimalistes que Spirit Of Eden, ils sont compensés par des chansons plus chimériques telles que “Ascension Day” et “Taphead”, qui font des sauts soudains et discordants d’une quasi-ambiance douce à des rushes. du bruit corusant. Pris dans son ensemble, Laughing Stock peut initialement être une écoute déroutante, mais avec des pièces répétées, sa beauté envoûtante s’infiltre régulièrement, peut-être nulle part plus que sur “New Grass”, le morceau le plus bucolique et le plus linéaire du disque, qui à lui seul vaut le prix d’entrée de n’importe qui.

Un chant du cygne poignant

Logé dans une pochette mémorable conçue par le collaborateur de longue date James Marsh, Laughing Stock a été publié pour la première fois par Verve le 16 septembre 1991. Même s’il ne contenait pas de single adapté à la radio ou de support de spectacles en direct, l’album s’est quand même brièvement glissé dans le Top 30 britannique. Avec peu de bruit, Talk Talk s’est dissous peu de temps après, avec Mark Hollis publiant plus tard un dernier chef-d’œuvre discret, son album solo éponyme de 1998. Malheureusement, il s’est avéré être le dernier album portant son empreinte avant sa mort prématurée, âgé de 64 ans, le 25 février 2019.

Comme c’est souvent le cas avec les déclarations artistiques prospectives, Laughing Stock a polarisé l’opinion critique sur la sortie. Cependant, quelques-unes des critiques les plus perspicaces, telles que Q’s (“Cela pourrait mettre Talk Talk fortement en contradiction avec les charts commerciaux… mais elle sera appréciée longtemps après que ces sensations rapides superficielles seront oubliées”) se sont avérées prémonitoires, car la réputation de l’album n’a cessé de croître au fil du temps. Ces dernières années, des artistes aussi disparates que UNKLE, Elbow et Bon Iver ont chanté les louanges de Laughing Stock, et il n’est pas difficile d’entendre pourquoi. Ce disque audacieux et indéfinissable est à la fois un chant du cygne poignant et très probablement le couronnement de Talk Talk.

