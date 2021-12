L’appel qui a sauvé Yuste Jiménez de la mort avant un match de l’équipe nationale

08/12/2021 à 10:58 CET

Jean Charles Et vous JiménezArbitre assistant en première division pendant 23 saisons, il a dû arrêter son activité sur les terrains de jeu en raison de deux caillots sanguins dans ses poumons, qui l’ont éloigné du football pendant plusieurs mois, après avoir dû passer par l’UCI.

L’assistant le plus récompensé de Espagne Il est revenu sur la pelouse le 20 novembre, dans le derby catalan entre FC Barcelone et RCD Espanyol, et a déjà pu revenir à la normale, se produisant même dans la Copa del Rey.

Malgré cela, durant l’été, il a vécu un épisode qui pourrait changer sa vie. Un appel deux jours avant de prendre l’avion pour être l’arbitre assistant du Suisse – Italie qualification pour la Coupe du monde (5 septembre) l’a sauvé d’une mort presque certaine, et, ne se sentant pas bien, il a appelé un ami médical qui lui a recommandé de ne pas voler, car la pression dans le air aurait pris sa vie avec « 99 % de chance ».

« Avant Grenade-Valence (21 août), lorsque j’ai reçu la deuxième dose, j’ai remarqué un essoufflement à l’entraînement et je n’y ai pas accordé beaucoup d’importance. Je l’attribue aux quelques vacances. Dans le Grenade-Valence Comme dans les présentations que j’ai faites le lendemain avec les arbitres où j’ai dû m’arrêter pour prendre l’air à Madrid, je me suis rendu compte. Le même soir, je suis allé aux urgences parce que j’avais un aperçu de la Ligue des champions au Danemark. Je voyage, mais j’ai toujours les mêmes symptômes », a expliqué l’arbitre dans ‘El Larguero’ de Cadena SER. terre vivante. D’une crise cardiaque à un accident vasculaire cérébral et que je peux rester dans un avion. »

Après l’appel, « Juanki » a été transféré à l’hôpital Beata Santa Ana et n’a pas obtenu de bons résultats : « Dans l’analyse, j’avais le D-Dimer (le facteur que s’il est supérieur à 500 il y a un risque de thrombose) près de huit mille ».

« En effet, après une tomodensitométrie, les thrombus ont été dilatés dans les deux poumons et je suis resté en soins intensifs. J’ai eu la chance d’avoir bien réagi et j’ai été hospitalisé pendant cinq jours de plus », poursuit-il.