L’appel téléphonique de Trump à l’hôtel Willard est à l’ordre du jour du comité du 6 janvier

Donald Trump s’est battu avec acharnement pour garder certains documents hors de la portée du House Select Committee. Il s’agit notamment des journaux des visiteurs et des appels téléphoniques de la Maison Blanche pour le 6 janvier et de la période précédant les rassemblements et l’attaque de ce jour-là. Un appel particulièrement intéressant sur lequel le comité aimerait en savoir plus aurait été passé par le président de l’époque, Trump, à l’hôtel Willard, où des alliés refusant les élections étaient stationnés.

Selon le Guardian, le président du comité Bennie Thompson (D-MS) a pu confirmer que cet appel particulier est un sujet d’intérêt, car le comité espère savoir si Trump ou l’un de ses proches avait des connaissances préalables (ou une contribution à la planification) de l’attaque contre le Congrès.

Le Washington Post a rapporté il y a des mois que le Willard Hotel était l’emplacement d’un « centre de commandement » pour le groupe essayant de renverser les élections, où un groupe d’alliés de Trump comprenant Rudy Giuliani, Steve Bannon et John Eastman – l’auteur du mémo décrivant les moyens de modifier le résultat des élections après coup.

Selon Newsweek, Bannon lui-même a admis avoir participé à des réunions visant à « tuer la présidence Biden », partageant spécifiquement un clip d’actualités sur son podcast dans lequel l’hôtel WIllard était décrit comme le lieu d’une partie de cette planification.

Trump n’est pas non plus le seul à essayer de garder des informations hors des mains du Congrès. Bannon, pour sa part, a été inculpé pour avoir refusé de coopérer avec une assignation à comparaître, et d’autres dans le camp Trump ont fait des efforts similaires pour esquiver leurs propres appels à témoigner.

Maintenant, l’affaire attend le jugement de la Cour suprême, à laquelle l’ancien président a fait appel, plaidant pour que ses dossiers de la Maison Blanche soient protégés de tout examen.

