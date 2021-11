L’appel téléphonique d’Halloween du prince Harry lors d’une visite à Meghan a été mis à nu – « Ce n’était pas une bonne nouvelle! » | Royale | Nouvelles

Le prince Harry, 37 ans, a décidé de rendre visite à sa désormais épouse Meghan Markle, 40 ans, au Canada pour la Toussaint au cours des premiers stades de la relation du couple en 2016. Cependant, l’actuel duc et la duchesse de Sussex ont reçu un horrible appel téléphonique du Côté britannique de l’étang des assistants de Harry au palais de Kensington, les informant que leur relation était sur le point d’être rendue publique.

The Mirror a révélé comment la biographie non autorisée Finding Freedom, écrite par les journalistes royaux Omid Scobie et Carolyn Durand, affirmait que le couple passait une soirée « parfaite » avant que les assistants ne téléphonent.

« Ils n’avaient surtout pas envie de passer le week-end d’Halloween dans la clandestinité, car il y avait beaucoup à célébrer », ont-ils écrit.

« Quelque quatre mois après le début de leur relation, ils étaient follement amoureux et désireux de prendre part au plaisir de l’une de leurs vacances préférées.

« Le soir du 29 octobre, avec Harry en ville, le couple a décidé d’aller à une grande fête costumée organisée à Soho House à Toronto. »

Harry et Meghan auraient assisté à la fête en portant des masques de style vénitien pour les aider à rester sous couverture pendant qu’ils profitaient d’Halloween.

La cousine de Harry, la princesse Eugénie, 31 ans, serait également à la fête avec son mari, Jack Brooksbank, 35 ans.

Les auteurs ont ajouté: « Après un cocktail ou deux dans la fête, ils se sentaient tous les deux détendus, absorbant l’esprit d’Halloween.

« C’était peut-être la soirée parfaite – jusqu’à ce qu’ils reçoivent un appel de l’un des assistants de Harry au palais de Kensington.

Moins de deux ans plus tard, Harry et Meghan se sont mariés à la chapelle St George du château de Windsor.

Depuis lors, et suite au déménagement du couple Megxit en Californie via le Canada, le couple a accueilli leurs enfants Archie et Lilibet.