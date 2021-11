L’appel téléphonique émotionnel de Charles Leclerc à Sergio Perez après le Grand Prix du Mexique

Parmi les images durables après le Grand Prix du Mexique figurait l’affection entre Sergio Perez et son père – et cela a également touché une corde sensible chez Charles Leclerc.

Antonio Perez Garibay, père de « Checo », était une figure omniprésente dimanche, ayant même reçu « l’honneur » de signer la couverture de Sky F1 à la suite d’une interview divertissante mettant également en vedette les experts Damon Hill et Jenson Button.

La famille Perez était si importante non seulement parce que c’était leur course à domicile, mais Sergio a produit l’un des disques les plus forts de sa carrière lors d’une journée formidable pour son équipe Red Bull.

Après une séance de qualification médiocre par rapport à leurs normes élevées, avec les deux voitures partant de la deuxième rangée derrière leurs rivaux Mercedes, l’équipe basée à Milton Keynes a rebondi avec Max Verstappen gagnant facilement pour porter son avance au Championnat du monde des pilotes à 19 points.

L’objectif principal au cours de la seconde moitié de la course, cependant, était sur la vaillante poursuite de Lewis Hamilton par Perez pour la deuxième place, qui a finalement échoué sans qu’il puisse faire une tentative sérieuse de dépassement.

Néanmoins, il y a eu des célébrations bruyantes au sein du clan Red Bull dans lesquelles Perez Snr a joué un rôle de premier plan, et c’est quelque chose qui a résonné chez un personnage peut-être surprenant – le pilote Ferrari Leclerc.

Bonjour à Papa Perez et Papa Perez seulement. Quelle légende. #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/icGuNxcyNh – PlanetF1 (@Planet_F1) 8 novembre 2021

« Checo a reçu un appel hier de Charles Leclerc », a révélé Antonio Perez dans une interview exclusive avec MARCA Claro MVS.

« Il lui a dit ‘Checo, tu ne sais pas à quel point j’étais heureux de voir tes parents faire la fête comme ça, ça m’a fait monter les larmes aux yeux. J’aurais aimé que mon père me voie ».

« Je ne savais pas que le père de Charles était décédé et que Charles avait parlé à Checo. »

Hervé Leclerc, qui était pilote de Formule 3 dans les années 1980 et 1990, est décédé des suites d’une longue maladie à l’âge de 54 ans en 2017, quelques jours seulement avant que son fils ne remporte une course de F2 en Azerbaïdjan.

Bien sûr, ce n’est pas seulement la famille Perez qui a profité du premier podium de Checo en F1 à domicile, mais aussi la foule, avec 372 000 fans présents au cours du week-end de course.

« Le podium de Sergio ici [in Mexico City] c’est incroyable pour le peuple mexicain, l’économie pour mon pays, c’est incroyable », a ajouté le père du pilote.

« Ce grand prix est l’un des meilleurs et le Mexique est l’un des meilleurs pays du monde.

« Il y aura une grande fête pour célébrer [Sergio’s podium] et tout le monde est invité.

