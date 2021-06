L’appel téléphonique «en larmes» du prince Harry avec Chelsy Davy la veille de son mariage avec Meghan | Royale | Nouvelles

in

Le duc et la duchesse de Sussex se sont mariés il y a trois ans lors d’une belle cérémonie à la chapelle St George du château de Windsor. Leur anniversaire a récemment suscité une controverse, car la famille royale ne les a félicités sur aucun de leurs comptes de médias sociaux. Cependant, le couple semble plus heureux et fort que jamais, accueillant leur deuxième enfant il y a tout juste une semaine : Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

L’un des invités à leur mariage était l’ex-petite amie de Harry, la femme d’affaires zimbabwéenne Chelsy, avec qui il est sorti par intermittence pendant environ sept ans, plusieurs années de plus que Harry ne connaît Meghan.

Cependant, elle n’a pas été invitée à la réception du soir plus exclusive à Frogmore House.

Néanmoins, Harry aurait estimé qu’il devrait donner à Chelsy un appel de courtoisie pour régler ses émotions avant le grand jour.

Selon Vanity Fair, ils ont partagé un “appel téléphonique en larmes” dans lequel ils ont reconnu que Harry passait à autre chose.

LIRE LA SUITE: Queen et Harry au «tournant» alors qu’elle refuse de le soutenir sur la BBC

Une source a déclaré: «C’était leur dernier appel, un appel d’adieu dans lequel ils ont tous deux reconnu que Harry passait à autre chose.

“Chelsy était très émue à propos de tout cela, elle était en larmes et n’a presque pas assisté au mariage.

“En fin de compte, elle est allée et a promis à Harry qu’elle n’essaierait pas de gâcher la fête.”

Le couple s’est rencontré pour la première fois au Cap pendant l’année sabbatique de Harry en 2004.

Mme Nicholl a déclaré: «Vous avez en quelque sorte le sentiment qu’aucun d’eux n’a jamais été disposé à abandonner complètement cette histoire d’amour.

« Ils avaient gravé leur nom dans l’un des troncs d’arbre du domaine familial.

“C’était une telle histoire d’amour, ça l’était vraiment.”

Il a également été rapporté que Meghan avait fait un câlin à Chelsy lors du mariage, même si le protocole veut que les non-royaux fassent la révérence aux membres de la famille royale.

L’autre ex-petite amie du prince Harry, l’actrice Cressida Bonas, avec qui il est sorti de 2012 à 2014, a également été invitée au mariage.

Cependant, personne du passé romantique de Meghan n’était là, y compris son ex-mari Trevor Engelson.

Meghan a rencontré pour la première fois le producteur et agent de talent hollywoodien à West Hollywood en 2004 et ils ont vécu ensemble à LA pendant plusieurs années.

Ils se sont mariés en 2011, mais le mariage n’a duré que deux ans avant de mettre fin à leur relation, invoquant des différences irréconciliables dans leurs papiers de divorce.

On pense que cela est dû en grande partie au fait qu’ils vivaient si loin l’un de l’autre; Meghan avait déménagé à Toronto pour filmer Suits, tandis que Trevor travaillait toujours à Los Angeles.

Meghan est ensuite sortie avec le chef et restaurateur Cory Vitiello pendant environ deux ans.

Meghan et Harry se sont rencontrés pour la première fois à un rendez-vous à l’aveugle en 2016 et le reste appartient à l’histoire royale.