L’appelant de LBC crie furieusement au député travailliste pendant les vacances “Assis sur le derrière !” | Politique | Nouvelles

Le studio LBC a vu un mélange d’hilarité et de colère après qu’un appelant furieux nommé Sean a appelé Iain Dale lors de son émission de fin de soirée pour dénoncer les politiciens qui prennent des vacances alors que la Chambre des communes est suspendue pour l’été. Mais une tentative du député travailliste Barry Gardner de régler les problèmes de Sean l’a amené à crier au téléphone exigeant que M. Gardner prenne une réduction de salaire et la donne au NHS. Les invités de LBC ne pouvaient rien faire d’autre que regarder et rire de Sean alors qu’il prenait les politiciens à partie.

S’exprimant sur LBC, le panel a discuté des vacances des députés pendant les vacances d’été de la Chambre des communes qui commencent du 22 juillet au 6 septembre.

L’animateur Iain Dale a invité Sean à partager son point de vue sur le sujet qui n’a pas hésité à exprimer ses opinions.

Il a déclaré au programme: “Je suis absolument fou de rage, ils sont si puissants qu’ils méritent des vacances alors que le pays est dans un tel état.

“Vous êtes sur 81 000 £ par an, rattrapez-vous!”

M. Dale l’a remercié pour son point de vue avant que M. Gardner ne tente de raisonner Sean.

Le député a demandé si Sean serait heureux si les députés prenaient deux semaines de congé au lieu de quelques mois, mais l’appelant n’était pas satisfait de la question.

Il a crié: “Je serais heureux si vous aviez une baisse de salaire et que vous la donniez au NHS!”

M. Gardner a essayé en vain de raisonner à nouveau avec Sean et a demandé si les députés méritaient des vacances.

Sean a déclaré que non et que les députés devraient toucher 26 000 £ par an et non 81 000 £.

Les députés reçoivent un salaire de base de 81 932 £ par an.

M. Dale a tenté de détendre l’atmosphère et a déclaré: “Ne pensez-vous pas que Sean que si tous les députés n’ont pas de vacances, qu’ils travaillent 24 heures sur 24, sept jours sur sept, ils seraient crevés et les gens crevés ne ne prends pas de bonnes décisions.”

Sean a accusé les députés de “s’asseoir sur le dos” et n’a pas justifié de vacances.

M. Dale a plaisanté en disant qu’il était assis sur le derrière pour son travail, mais parler à Sean lui a donné envie de prendre des vacances.

Le gouvernement a annoncé qu’il introduirait une augmentation de salaire de 3% pour les travailleurs du NHS à la lumière de leurs « efforts extraordinaires » pendant la pandémie.

La décision a été prise après que le ministère de la Santé a offert une augmentation de salaire de 1% au personnel, ce qui a été largement condamné.

Un examen des salaires a ensuite été transmis à un organisme indépendant du NHS qui a suggéré une augmentation de 3% à la place, ce que le gouvernement a accepté.

Les syndicats ont menacé de mener une action revendicative car ils exigent à la place une augmentation de 15 %.

Le syndicat GMB a qualifié l’augmentation d'”insultante” et a déclaré qu’il recommanderait à ses membres de rejeter l’offre.