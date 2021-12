L’appelant de l’Oregon à Biden défend la remarque « Allons-y, Brandon », affirme qu’il reçoit maintenant des menaces: rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un appelant de l’Oregon qui a tagué sur « Allons-y, Brandon » à la fin de sa conversation téléphonique du réveillon de Noël avec le président Biden la semaine dernière, dit maintenant qu’il est « attaqué » pour ce qu’il prétend être une « blague ».

« Et maintenant, je suis attaqué pour avoir utilisé ma liberté d’expression », a déclaré samedi Jared Schmeck, 35 ans, ancien policier de Medford, au journal The Oregonian.

Schmeck a déclaré qu’il avait reçu des appels téléphoniques vagues mais menaçants après que son appel à Biden vendredi ait été diffusé en direct et rapporté dans les médias.

« Je comprends qu’il y ait un sens vulgaire à » Allons-y, Brandon « , mais je ne suis pas si simple d’esprit, peu importe ce que je ressens pour lui », a déclaré Schmeck au média.

PAPA DIT À BIDEN, « ALLEZ, BRANDON » PENDANT L’APPEL DU RÉVEIL DE NOL – ET BIDEN RÉPOND

L’appel diffusé en direct a attiré l’attention des médias en partie parce que Biden a répondu: « ‘Allons-y, Brandon’, je suis d’accord », même si la phrase a été utilisée par les critiques du président pour se moquer de lui.

Mais Schmeck, père de quatre enfants, a affirmé samedi qu’il n’avait aucun ressentiment envers le président, même s’il pense que Biden « peut faire un meilleur travail ».

Le président Biden et la première dame Jill Biden s’entretiennent avec le NORAD Tracks Santa Operations Center sur la base aérienne Peterson, Colorado, par téléconférence dans le South Court Auditorium sur le campus de la Maison Blanche à Washington, le vendredi 24 décembre 2021. (Associated Press)

« Il a l’air d’être un gars cordial », a déclaré Schmeck, faisant référence au président. « Il n’y a aucune animosité ou quelque chose comme ça. C’était juste une plaisanterie innocente pour exprimer aussi mon droit donné par Dieu d’exprimer mes frustrations en plaisantant. … Je l’aime comme j’aime n’importe quel frère ou sœur. »

Schmeck a ajouté qu’il « était à 100% derrière ce que j’ai fait et ce que j’ai dit », selon le journal.

« En fin de compte, je n’ai rien contre M. Biden », a déclaré Schmeck dans la même interview avec The Oregonian, « mais je suis frustré parce que je pense qu’il peut faire un meilleur travail. Je ne veux pas lui manquer de respect. «

Malgré sa critique de Biden, Schmeck a déclaré au journal qu’il ne se considérait pas comme un « Trumper », mais plutôt comme un « Américain libre-penseur et disciple de Jésus-Christ ».

Schmeck a déclaré que lui et sa famille suivaient leur tradition vendredi d’appeler le NORAD Santa Tracker la veille de Noël et ne savaient pas que l’appel serait diffusé en direct.

Une voix à l’autre bout du fil a déclaré que la première dame Jill Biden accepterait les appels, mais Schmeck a déclaré qu’il supposait qu’il s’agirait d’un enregistrement de la première dame, et non d’un appel téléphonique en direct, selon The Oregonian.

Puis, lorsque le président et la première dame ont commencé à parler avec la famille, Biden était intéressé d’apprendre que l’un des fils de Schmeck s’appelait Hunter, le même nom que le fils du président.

Les Bidens et les Schmeck ont ​​ensuite discuté des articles que les enfants Schmeck espéraient recevoir pour Noël, Schmeck ajoutant qu’il espérait lui-même « une nuit tranquille ».

« Beaucoup de chance, papa », a répondu le président, provoquant des rires parmi le groupe.

À la fin de l’appel, Jill Biden a souhaité un joyeux Noël à la famille de l’Oregon et Jared Schmeck a répondu: « J’espère que vous passez également un merveilleux Noël. Joyeux Noël et allons-y, Brandon! »

Peu de temps après, la femme de Schmeck a publié un message sur Instagram, selon The Oregonian.

« Mon mari a peut-être dit ou non à Joe et Jill Biden ‘Allons Brandon’ au téléphone' », a déclaré le message, avec deux emojis en pleurs ajoutés.

En outre, a rapporté le journal, Schmeck a également publié une vidéo de leur conversation avec les Bidens sur sa chaîne YouTube, avec la légende : « Nous avons parlé au président Joe Biden la veille de Noël ! #letsgobrandon »

On ne sait pas si Schmeck a contacté les forces de l’ordre au sujet de ses allégations d’appels menaçants.

L’homme de l’Oregon a déclaré qu’il avait démissionné des forces de police de Medford en 2018, mais a refusé d’expliquer pourquoi, a rapporté le journal. Il travaille maintenant pour une entreprise d’électricité, selon le journal.

« Allons-y, Brandon » a commencé comme un rapport erroné d’un journaliste de NBC Sports sur le chant d’une foule lors d’une course NASCAR remportée par le pilote Brandon Brown. La foule disait en fait « F — Joe Biden ».

Brown a récemment déclaré au Sports Business Journal qu’il avait eu du mal à conclure des accords de parrainage d’entreprise à cause de cette phrase.

Brown a également écrit un éditorial dans Newsweek la semaine dernière, affirmant qu’il préférait rester concentré sur la course automobile, pas sur la politique.