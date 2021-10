L’appelant du 911 d’Extrême dit qu’un cascadeur est tombé sur la tête, près de la mort

Lire du contenu vidéo

L’horrible accident sur le tournage de « America’s Got Talent: Extreme » a plongé l’équipage dans une panique aveugle, et vous pouvez entendre à quel point c’était grave en écoutant l’appel au 911 depuis le plateau.

Nous avons obtenu l’appel d’urgence d’une femme – un médecin sur place – qui décrit la cascade qui a terriblement mal tourné. Elle dit le cascadeur, Jonathan Goodwin, est « agonal et gesticulant » … un terme utilisé pour les patients proches de la mort, luttant pour respirer et faisant des mouvements contre nature.

L’appelant dit au répartiteur qu’il a besoin de secours et d’un hélicoptère STAT. Goodwin a raté l’airbag sur lequel il était censé atterrir, et heurté sa tête au sol, souffrant d’une blessure neurologique.

Au moment de l’appel au 911, la RCR n’avait pas été effectuée, car Goodwin avait un pouls. Une source de l’émission nous dit qu’il était réactif lorsqu’il a été emmené à l’hôpital, mais son état actuel est inconnu.

TMZ a cassé l’histoire, Goodwin était censé se libérer d’une camisole de force et atterrir sur un matelas pneumatique en dessous avant que deux voitures de chaque côté – hissées par des câbles et oscillant d’avant en arrière – n’entrent en collision et ne le prennent en sandwich entre les deux. La collision a provoqué une énorme explosion.