L’appelant reproche à un représentant de l’Iowa d’avoir exigé le serment d’allégeance des «nationalistes blancs» dans les écoles

Le représentant de l’État de l’Iowa, Carter Nordman, a partagé un message vocal d’un appelant anonyme qui a condamné le serment d’allégeance en tant que « nationalisme blanc », a fustigé les « racines racistes » de l’Amérique et a suggéré que les enfants « aux cheveux blonds et aux yeux bleus » ont plus de droits dans un tirade de jurons. Nordman a déclaré à Fox News qu’il l’avait rappelée et qu’elle avait refusé de discuter davantage du sujet avec lui.

L’appelant a commencé son message en notant que Nordman est “le représentant de l’État de l’Iowa qui a inclus une langue qui oblige toutes les écoles de l’Iowa à prêter le serment d’allégeance une fois par jour de la première à la douzième année”.

“Quand avons-nous commencé à enseigner le nationalisme blanc dans les écoles ? Parce que c’est exactement ce que vous faites, monsieur, et vous n’avez absolument aucun droit d’exiger quelque chose comme ça”, a ajouté l’appelant. “Nos enfants ne sont pas fiers d’être américains. Peut-être que les enfants blancs de la banlieue d’Adele sont fiers d’être américains parce que leurs droits leur sont accordés tous les jours et qu’ils n’ont pas à se battre pour eux. Mais pour le reste d’entre nous, qui sont les femmes, les pauvres, les personnes âgées, les minorités, nous ne sommes pas fiers du roi. De quoi sommes-nous fiers ? Nous sommes fiers de notre histoire raciste ? Nous sommes fiers de nos racines racistes ?”

« Est-ce de cela dont nous sommes fiers ? » elle a continué. “Nous sommes fiers du fait que tous les citoyens des États-Unis n’ont pas les mêmes droits et les mêmes privilèges que les blonds aux yeux bleus ? que vous f ** king perpétuant c’est dégoûtant.”

“Gardez cette merde dans les banlieues. Vous voulez apprendre à vos enfants à être un nationaliste blanc, vous pouvez le faire foutrement. Mais vous et [Iowa Gov.] Kim Reynolds est dégoûtant, et vous n’avez absolument aucun droit d’exiger que les écoles publiques enseignent aux enfants à être des nationalistes américains. F ** k vous et f ** k cette législation”, a crié l’appelant.

L’appelant a ensuite promis qu’elle “s’assurerait” que Nordman perde sa campagne de réélection l’année prochaine. Elle l’a condamné pour avoir soutenu “les taureaux de la honte ** t que l’administration Trump défendait”, et elle a affirmé que lui et Reynolds “ont toujours la tête si haut dans son cul que vous ne pouvez pas dire où f ** king l’un de vous se termine et l’autre commence.”

“Absolument dégoûtant, méprisable et déplorable la merde que vous f ** king colporter”, a-t-elle ajouté. “Il y a tellement de choses plus importantes dont nous pourrions nous inquiéter en ce moment et vous vous concentrez sur le f ** king Pledge of Allegiance ? Sortez le f ** k d’ici, sortez votre tête de votre a ** Carter, Jésus putain de Christ.”

Le dossier interne 415 – qui est devenu loi lorsqu’il a été adopté en tant qu’amendement à un texte législatif plus important – exige que les écoles publiques de l’Iowa récitent le serment d’allégeance et montrent le drapeau américain au moins une fois par jour. Les législateurs ont rédigé le projet de loi après avoir réalisé que l’Iowa était l’un des rares États qui n’exigeait pas déjà une récitation de l’engagement.

Dans une interview dimanche, Nordman a déclaré à Fox News qu’il avait rappelé la femme mais qu’elle avait refusé de discuter du problème avec lui.

“Je l’ai rappelée et lui ai dit que je serais prêt à discuter du projet de loi”, a-t-il déclaré.

“Elle m’a dit qu’elle avait dit tout ce qu’elle voulait me dire dans sa boîte vocale et elle m’a raccroché au nez”, se souvient Nordman. “Notre conversation a duré 25 secondes.”

Nordman a déclaré à Fox News qu’il avait partagé la messagerie vocale “parce que je pensais qu’il était important de montrer à quoi nous nous battons”.

“Certaines personnes ont beaucoup de haine pour ce pays et ont beaucoup de haine pour ce que les États-Unis représentent”, a-t-il déclaré. “Je pense que le serment d’allégeance peut nous unir tous et faire beaucoup de bien à tout le monde, indépendamment de votre race, votre sexe, votre religion, votre sexualité.”

“Je crois que l’extrême gauche associera les mots” nationalisme blanc “à n’importe quoi”, a déclaré Nordman. Il a clairement fait la distinction entre les démocrates en général et l’extrême gauche en particulier. “Je ne dis pas que tous les démocrates sont des valeurs anti-américaines. Ils ne le sont pas.”

“Cela n’a pas de sens d’appeler le serment d’allégeance” nationalisme blanc “. Je ne sais pas ce que le serment d’allégeance a à voir avec la race”, a-t-il ajouté. “Notre drapeau ne représente clairement pas le racisme, il ne représente pas la discrimination.”

“Je pense qu’elle l’a dit par haine pour le pays”, a suggéré Nordman.

Les affirmations de l’appelant selon lesquelles l’Amérique est un « colonisateur » et une société raciste font écho à la théorie critique de la race, qui enseigne qu’un racisme caché imprègne la société américaine, en contradiction avec les lois sur les droits civils qui interdisent clairement la discrimination raciale. Même le Smithsonian a brièvement présenté une infographie sur la « blancheur » qui condamnait la famille nucléaire, la science, le capitalisme, la tradition judéo-chrétienne et même la politesse en tant qu’aspects d’une oppression raciste cachée (le musée a ensuite supprimé l’infographie après avoir fait face à un contrecoup).

Le représentant de l’État a alors déclaré qu’il aurait demandé à la femme : « Où d’autre sur cette planète est meilleur que l’Amérique ? »

Nordman a rappelé “avoir regardé un groupe d’Afghans s’accrocher au côté d’un avion de l’US Air Force parce que c’est la seule façon dont leur vie s’améliorera. Les gens sont prêts à mourir pour venir en Amérique. Ils voient ce drapeau comme un symbole d’espoir”.