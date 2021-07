L’Apple Developer Academy s’agrandit avec un nouveau siège en Arabie saoudite

in

Apple a annoncé aujourd’hui une nouvelle étape dans l’expansion internationale de l’Apple Developer Academy. Après avoir introduit le programme en Corée du Sud plus tôt cette année, la société construira le premier siège de l’Apple Developer Academy à Riyad, la capitale de l’Arabie saoudite.

La nouvelle a été confirmée au journal local Saudi Gazette (via AppleInsider), qui a rapporté que Riyad serait la première ville du Moyen-Orient à avoir une institution Apple Developer Academy. Le ministre des Communications et des Technologies de l’information, Abdullah Al-Swaha, a déclaré que, dans un premier temps, le programme se concentrera sur le soutien à l’inclusion des femmes dans les domaines de la technologie et du design.

Le ministre des Communications et des Technologies de l’information, Abdullah Al-Swaha, a remercié l’Apple Developer Academy d’avoir choisi le Royaume comme le premier pays de la région MENA à accueillir l’académie mondiale Apple pour la programmation et le développement. «Ce mouvement qualitatif est un investissement dans l’esprit et les compétences numériques de nos filles dans leur parcours pour construire l’avenir innovant de la nation et la transformation vers une économie basée sur l’innovation et la transformation numérique.»

Apple apportera le programme en Arabie saoudite grâce à un partenariat avec la Fédération saoudienne pour la cybersécurité, la programmation et les drones (SAFCSP) via la Tuwaiq Academy et l’Université Princess Nourah Bint Abdulrahman.

L’Apple Developer Academy est un programme qui forme les étudiants en programmation et en conception à la création d’applications pour iOS, macOS et d’autres plates-formes Apple. Il existe des cours sur le langage Swift, le prototypage d’interface, etc. Tout est supervisé par Apple et les étudiants ont la possibilité de présenter leurs applications sur l’App Store.

La première Apple Developer Academy a été créée au Brésil en 2013 et a depuis été étendue à d’autres pays, dont les États-Unis et la Corée du Sud.

