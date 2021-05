L’Apple Developer Academy s’étend à Detroit et en Corée

L’Apple Developer Academy est en cours d’extension à Detroit et en Corée. Le site de Detroit sera la première fois que les programmes seront disponibles aux États-Unis.

L’académie propose deux programmes pour les futurs développeurs iOS, dont l’un dure un mois, l’autre environ un an. Les deux sont gratuits pour les candidats retenus, et Apple fournit toute la technologie nécessaire …

Apple a fait l’annonce aujourd’hui.

La première Apple Developer Academy a ouvert ses portes au Brésil en 2013, dans le but de fournir les outils et la formation aux futurs entrepreneurs, développeurs et concepteurs pour trouver et créer des emplois dans l’économie florissante des applications iOS. Depuis lors, la société a ouvert plus d’une douzaine d’académies à travers le monde et deux autres sont en route: une en Corée et une à Detroit, dans le Michigan, le tout premier site américain.

Le programme a permis à des étudiants du monde entier de développer des applications et de suivre une formation à l’entrepreneuriat, dont beaucoup ont ensuite démarré leur propre entreprise, créé et vendu des applications sur l’App Store et redonné à leurs communautés. Avec les plans d’expansion en cours, des milliers d’étudiants supplémentaires dans le monde auront désormais accès à ces opportunités chaque année.

Les nouveaux programmes d’académie à Detroit et en Corée rejoindront plus d’une douzaine d’autres sites au Brésil, en Indonésie et en Italie […]

Apple propose deux programmes de formation distincts dans le cadre de l’Apple Developer Academy: des cours de base de 30 jours qui couvrent des domaines spécifiques, y compris un cours d’introduction pour ceux qui envisagent le développement d’applications comme un cheminement de carrière, et une académie plus intensive de 10 à 12 mois. programme qui approfondit le codage et les compétences professionnelles.