L’Apple iPhone 13 devrait être doté d’un affichage permanent de type Apple Watch

Apple Watch a déjà un affichage permanent. (Image représentative)

Apple iPhone 2021 : Alors qu’Apple se rapproche de l’annonce de la nouvelle gamme d’iPhone en 2021, le moulin à rumeurs ne semble pas s’arrêter. Un rapport de Bloomberg a maintenant déclaré que Cupertino pourrait travailler sur l’équipement du nouvel iPhone – commodément surnommé iPhone 13 jusqu’à ce que nous sachions officiellement comment Apple choisit de l’appeler – avec un affichage permanent. S’il y a du vrai dans cette rumeur, Apple suivrait les traces d’Android avec cela, puisque les téléphones basés sur la plate-forme Android ont cette fonctionnalité depuis un certain temps maintenant. Cependant, ce ne serait pas la première fois qu’Apple intégrerait cette fonctionnalité à l’un de ses appareils. Apple Watch a déjà un affichage permanent.

Ce n’est pas non plus la première fuite concernant une telle fonctionnalité ajoutée par Cupertino à sa gamme très attendue cette année. En février, le leaker Max Weinbach avait suggéré que le géant de la technologie pourrait utiliser le même type d’oxyde polycristallin à basse température ou de panneaux d’affichage LTPO sur les futurs iPhones qu’il a installés sur son Apple Watch.

Un précédent rapport sur Bloomberg avait également signalé une fuite similaire, affirmant qu’au moins l’un des quatre nouveaux iPhones qui seraient lancés aurait un affichage LTPO. L’affichage LTPO est une technologie qui a la capacité d’ajuster dynamiquement les taux de rafraîchissement de l’écran de la montre afin d’économiser la batterie. Non seulement Bloomberg, mais avant cela, l’analyste Ming-Chi Kuo avait également déclaré que les iPhones Pro de la gamme de cette année auraient des écrans LTPO avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le rapport indique également que Cupertino est susceptible d’annoncer de nouveaux MacBook Pro entre septembre et novembre, la production des ordinateurs devant commencer au troisième trimestre.

Auparavant, Bloomberg avait déclaré que la nouvelle gamme d’iPhone aurait une meilleure autonomie de batterie et des capacités d’enregistrement vidéo améliorées, tout en ayant également une encoche plus petite sur l’écran et en étant équipée d’une puce A15 pour un traitement plus rapide.

