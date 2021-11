L’Apple Magic Mouse ne coûte que 54 £ et ce n’est même pas encore le Black Friday

La Magic Mouse d’Apple est la seule souris que vous devriez acheter si vous voulez conserver l’esthétique de votre Mac en veille, mais saviez-vous que vous pouvez également l’utiliser avec votre iPad ? Maintenant, vous le faites – et vous savez également que vous pouvez acheter l’un des petits dispositifs de pointage élégants d’Apple pour un prix d’aubaine de seulement 54,90 £ ce Black Friday. Et ce n’est même pas encore vraiment le Black Friday !

La nouvelle Magic Mouse est livrée avec un câble USB-C vers Lightning à des fins de charge et garantira que votre souris fonctionne pendant un mois ou plus entre les charges. Cela, ajouté aux gestes qui font la magie de la Magic Mouse, devrait suffire à attirer beaucoup de monde sur ce petit rongeur – et le prix d’aujourd’hui ne fait que conclure l’affaire !

Cette offre est tout aussi magique que la souris elle-même !

Vous cherchez une solution iPad plus complète ? Le superbe clavier magique d’Apple pour iPad Pro est une autre excellente option et il est à 100 $ de réduction en ce moment – ​​tant que cela ne vous dérange pas de commander aux États-Unis, bien sûr.

La Magic Mouse vient pour un bâton grâce à la façon dont vous branchez le câble Lightning dans son ventre. Mais une fois que vous regardez au-delà de cela et que vous considérez les fonctionnalités offertes par la surface tactile basée sur les gestes, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper. Vous allez changer d’espace et entrer et sortir d’applications en un rien de temps !

Plutôt fan de trackpads ? Découvrez comment la Magic Mouse et le Magic Trackpad se superposent.

