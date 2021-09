L’Apple Store de Changsha s’ouvre aux foules

Le tout nouveau magasin d’Apple à Changsha, en Chine, a ouvert ses portes aujourd’hui à une grande foire, avec de grandes foules réunies pour célébrer le premier jour du magasin.

Comme indiqué sur les réseaux sociaux chinois, de grandes foules se sont rassemblées aujourd’hui pour l’ouverture officielle du magasin malgré un temps très chaud.

Des centaines de fans ont fait la queue devant le magasin, prenant des photos et saluant les employés. Le magasin abritera tous les produits de base d’Apple, notamment l’iPhone 12, les iPad, les Mac, etc., ainsi que les sessions Today at Apple et les services de bar Genius. Le magasin sera également un ajout bienvenu au centre commercial IFS avant le lancement de l’iPhone 13, qui devrait être le meilleur iPhone d’Apple à ce jour lorsqu’il fera ses débuts lors d’un événement prévu plus tard ce mois-ci.

Le nouveau magasin dispose également d’un mur vidéo autonome et d’un forum, et accueille une session locale exclusive Today at Apple à partir de demain :

Pour célébrer l’inauguration, Creative Pros organisera à partir du 5 septembre la session exclusive Today at Apple “Art Walk: Discover the Colors of Changsha”, donnant aux clients l’opportunité d’explorer la ville et de capturer ses couleurs vibrantes sur iPad Pro.

Comme vous pouvez le voir sur les photos, les clients du magasin doivent toujours porter des masques, comme c’est le cas dans de nombreux points de vente Apple dans le monde. Les clients doivent également faire prendre leur température et maintenir une distance sociale à l’intérieur du magasin, avec un nombre d’entrées limité et un nettoyage en profondeur également en vigueur. Célébrant l’ouverture, Deirdre O’Brien, SVP Retail + People d’Apple, a déclaré : “Nous sommes ravis d’ouvrir à Changsha, une communauté remplie de créativité et d’un héritage culturel profond. De nombreux membres de notre équipe habitent déjà dans la province du Hunan, et ils sont prêts pour accueillir et soutenir leur quartier à Apple Changsha.”